تنظيم اللقاء الدوري لمجمع كهنة مُطرانيّة الحيزة والفيوم وبني سويف

التقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الآباء القمامصة والكهنة، مجمع كهنة الإيبارشيّة، في اللّقاء الدّوريّ، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، أعقبه اللّقاء التّكوينيّ عن التوجيه الرّعوي "الحق يحرركم"، الخاصّ باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ، والإنترنت. تلاه، جلسة إداريّة، لمناقشة الجانب الرّعويّ بالمطرانيّة.

ونظمت أمس، جمعية القديس منصور دي بول، فرع القاهرة، يومًا روحيًا لأعضائها، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، واستعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد.

شارك في اليوم مجلس إدارة فرع القاهرة، برئاسة المهندس منير ساويروس، وأعضاء المكتب، كما شارك أيضًا مائة وعشرين فردًا، يمثلون ثمانية عشر مكتبًا، من مكاتب جمعية مار منصور، المنتشرة برعايا القاهرة.

تضمن برنامج اليوم الاحتفال بالذبيحة الإلهية، التي ترأسها القمص فرنسيس نوير، راعي الكنيسة، بجانب محاضرتين، ألقاهما الأب عماد كميل، الراعي المساعد بالكنيسة حول "روحانية الخدمة المنصورية".

تضمن اليوم أيضًا الكلمات الترحيبية من المهندس منير ساويروس، رئيس الجمعية، كما تم عرض الأنشطة المتنوعة لجمعية مار منصور، فرع القاهرة، التي تمت خلال العام الحالي، وحتى الآن.

كذلك، تمت مناقشة بعض الأمور اللوجستية حول الخدمة المنصورية، والدفع برسالة الجمعية، وخدمة شخص القريب، أعقبها عدد من المداخلات، والتعقيبات، الخاصة بالمشاركين في اليوم. وانتهى اليوم بالصلاة الختامية.



وتحتفل الكنائس بعيد القيامة المجيد بعد صوم دام لمدة 55 يومًا حيث يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

يشارك في قداس العيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

ويبدأ التحضير لعيد القيامة ببدء الصوم الكبير وهوعبارة عن 55 يوم مقسم إلى ثمانية أسابيع كل أسبوع يطلق علية اسم ويبدأ بأحد الرفاع مرورا بأحد السامرية والمخلع والتناصير وأحد الشعانين وأحد القيامة.