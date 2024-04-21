مصادر كنسية تكشف تفاصيل خريطة احتفالات الكنائس بعيد القيامة 2024

تتأهب الكنائس المصرية لاستقبال عيد القيامة المجيد 2024، وكشفت مصادر كنسية خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد القيامة 2024، و يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد 4 مايو 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتدق أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في التاسعة من مساء، السبت 4 مايو 2024، إيذانًا ببدء قداس عيد القيامة المجيد.

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

تمثيلية القيامة

ويتخلل قداس عيد القيامة المجيد، ما يعرف باسم تمثيلية القيامة والذي يقودها كبير شمامسة الكاتدرائية، أمام الأب الأسقف أو الأب البطريرك، وخلال تمثيلية القيامة، تطفأ الأنوار ويغلق باب الهيكل ويقف خارج الهيكل شماس ويبتدئ بقوله «اخرستوس آنستي» 3 دفعات وفي كل دفعة يجاوبه كبير الكهنة من الداخل «آليثوس آنستي».

ثم يقول الشماس بالعربي «المسيح قام» ثلاث دفعات فيجاوبه كبير الكهنة من الداخل «بالحقيقة قام» وأخيرًا يقول الشماس «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية» مرتين ولا يجاوبه كبير الكهنة بشيء، وفي المرة الثالثة يقول «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد» فيسأله من الداخل كبير الكهنة «من هو ملك المجد؟» فيجيبه بقوله «الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب هذا هو ملك المجد" ويقرع على باب الهيكل فينفتح الباب وتضاء الأنوار».

احتفال "الإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية" في مصر

وتشهد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت4 مايو 2024، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس العيد، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

كما يترأس مساء السبت 4 مايو 2024 قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء.

ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذي يعد أقدس أيام السنة.

وتحتل فكرة «القيامة» مكانة بارزة في الفكر المسيحي إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التي تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية في العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

ويسبق يوم أحد القيامة مايعرف بإسم سبت النور المقدس، والذي تحدث معجزته من كنيسة القيامة بالقدس.