الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

28 أبريل.. الكنيسة تحتفل بأحد الشعانين

الكنيسة تحتفل بأحد
الكنيسة تحتفل بأحد الشعانين

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، بأحد الشعانين في 28 أبريل 2024 بإقامة صلوات القداس الإلهي بالكنائس المختلفة.

وقال البابا شنودة الثالث في كتابه أحد الشعانين من طقس هذا اليوم، أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر وهى بهذا العمل تعلن انتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة، ومن طقس الصلاة في هذا العيد أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.

وواصل، أن أحد الشعانين هو يوم عيد سيدي، نحتفل فيه بألحان الفرح، قبل أن ندخل في ألحان البصخة الحزينة. وفيه استقبل اليهود المسيح ملكًا على أورشليم، ويخلصهم من حكم الرومان، ولكنه رفض هذا المُلك الأرضي، لأن مملكته روحية والمسيح رفض أن يملك على أورشليم، ولكنه يفرح أن يملك على قلبك.

ومن جهته، قال الأغنسطس حسام كمال في كتابه موسوعة أسبوع الآلام إنه تستخدم الكنائس الشرقية صيغة "عيد الشعانين" لتسمية هذا العيد، وكلمة "شعانين" جاءت من الكلمة الآرامية "هوشعنا" وتعني خلصنا، وهي في اليونانية "أوصنا" بنفس المعنى"خلصنا".

وتابع: أما اللاتين فيسمونه عيد الأغصان، ويعد هذا العيد في الكنائس الشرقية كرنڤالا للأطفال، وجدهم مجتمعين حاملين سعف النخيل ويتفننون في عمل أشكال رائعة به، وجاء ذكر هذا العيد في المجموع الصفوي باسم  «أحد الزيتونة» وذلك لأن الأطفال حملوا في أيديهم أغصان الزيتون، وكما نعرف الزيتون يرمز للسلام واستقبلت أورشليم السيد المسيح بأغصان الزيتون لأنه ملك السلام.

وأضاف الأغنسطس حسام كمال، وكان يطلق عليه قديمًا أيضًا "أحد المستحقين" والمقصود بالمستحقين هنا هم الموعوظون الذين كانوا يرغبون في التحول من الوثنية إلي المسيحية، وهؤلاء كانوا يمكثون فترة تمتد ما بين سنة إلي ثلاث سنوات يتعلمون فيها مبادئ وأسس الإيمان المسيحي، وفي نهاية هذه الفترة كان يتم اختيار مدي جديتهم في قبول الإيمان المسيحي، وكان يتم ذلك يوم أحد الشعانين حيث يتم إفراز المستحق منهم تمهيدًا لمنحه سر المعمودية والميرون يوم سبت الفرح أو عيد القيامة.

الكنيسة الأرثوذكسية أحد الشعانين لبابا شنودة الثالث عيد سيدي أسبوع الآلام

مواد متعلقة

تنظيم اللقاء الدوري لمجمع كهنة مُطرانيّة الحيزة والفيوم وبني سويف

الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم احتفالا لاستقبال رفات القديس فرنسيس

الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا باخوم في رياضة الصوم الأربعيني المقدس

مبادرة إنسانية.. أسقف نجع حمادى يشيد بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأحمال فى أسبوع الآلام

استعد.. موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

4 مايو الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد

موعد عيد القيامة المجيد لعام 2024

الأنبا ميخائيل يشارك فى المؤتمر الدولى الثامن للصحة النفسية

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك ودريمز الغاني باستاد القاهرة اليوم

منخفض جوى.. "الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة في عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو