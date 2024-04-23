الثلاثاء 23 أبريل 2024
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الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع الأسبوع السابع للصوم الكبير

الكنيسة
الكنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الأسبوع السابع للصوم الكبير 2024.


ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، في بداية رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا

وشارك في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كما شارك أيضًا الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

وفي كلمته، رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا باخوم، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "السر الأول من أسرار الألم: يسوع يصلي في البستان".

وتفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مكتب العمل الإيبارشي، وأنشطته الخدمية، بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول المكتب.

وتابع سير العمل، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.
 

وأقيمت فعاليات اليوم الثاني من رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، المقامة في الفترة من الحادي والعشرين، وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وشارك في اليوم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدارئية.

بدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة، ثم ألقى الأنبا باخوم، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين حول "السر الثاني من أسرار الألم: جلدات الرب يسوع".

وفي الختام، قدم راعي الإيبارشية الشكر والتقدير إلى النائب البطريركي، لمشاركته في فعاليات الرياضة الفصحية بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

ختام الرياضة الفصحية  بكاتدرائية القديس أنطونيوس

ترأس مساء أمس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الرياضة الفصحية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، حيث أقيمت رياضة الصوم الأربعيني المقدس، تحت شعار "ما بالك ههنا"، لمدة ثلاثة أيام، انطلاقًا من كتاب الملوك الأول مع إيليا النبي، وهروبه من أمام وجه الرب.

وفي ثاني أيام الرياضة، تحدث الأب المطران حول "سفر إشعياء النبي"، مشيرًا إلى دعوة إشعياء، النبي المتجددة، الصوت الصارخ في البرية "قوموا طريق الرب".

واختتم الأنبا توماس العظة في ثالث أيام الرياضة الروحية، متأملًا في إنجيل الأحد الخامس من الصوم المقدس (أحد المولود أعمى)، مشيرًا إلى مسيرة الإيمان، التي اختبرها، وعاشها المولود أعمى".

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب بولس كلمات الشكر، باسم الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، إلى نيافة الأنبا توماس، لمشاركته الرياضة الفصحية للكنيسة، هذا العام.

جدير بالذكر أن كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، تُنظم المعرض السنوي الخاص بها، وذلك على هامش رياضة الصوم الأربعيني المقدس بالرعية.

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