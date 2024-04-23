الكنيسة تنعى فقيدها الدكتور رسمي عبد الملك

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن رحيل الأستاذ الدكتور رسمي عبد الملك عضو اللجنة البابوية للدراسات العليا، وأستاذ علم التربية والعميد (سابقًا) لمعهدَي الرعاية والتربية والدراسات القبطية، عن عمر تجاوز ٨٤ عامًا، وعميد شعبة التخطيط التربوى بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، وعضو المجالس القومية المتخصصة سابقًا.

بيان الكنيسة

وقالت الكنيسة في بيان لها: أنه تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، على رجاء القيامة، أستاذ علم التربية والأرخن الفاضل، الأستاذ الدكتور رسمي عبد الملك، عضو اللجنة البابوية للدراسات العليا، الذي فارق عالمنا الفاني اليوم، بعد سنوات طويلة خدم خلالها المجتمع والكنيسة بعلمه وجهده، سواء في الجامعات أو مراكز الأبحاث القومية التي كان عضوًا بارزًا وعميدًا لشُعَبٍ فيها، أو في الإكليريكيات والمعاهد الكنسية التي تولى عمادتها أو رئاسة أقسام بها، أو خدماته المتنوعة.

مختتمًا: وسوف تقام صلوات تجنيزه، في الرابعة من مساء اليوم، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في شيراتون المطار بالقاهرة، يقام العزاء في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء، بالكنيسة ذاتها.