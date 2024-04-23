الكنيسة تُحيى سبت لعازر فى 27 أبريل 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت 27 أبريل 2024، بسبت لعازر، في إطار الاحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام.

◄ ما احتفال سبت لعازر؟

وسبت لعازر هو ذكرى قيام «لعازر» من القبر، كما وردت في إنجيل يوحنا، حيث يقام يوم السبت الذي يسبق «أحد الشعانين»، بمناسبة إحياء لعازر على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده في بلدة «بيت عنيا»، قرب القدس الذي يحمل اسمه ويدعى بالعربية العيزرية.

ووفقًا لكتاب أسبوع الآلام الجزء الأول للأغنسطس حسام كمال، الذي يروي تفاصيل سبت لعازر يوضح قائلًا إنه في هذا اليوم حضر السيد المسيح إلي بيت عنيا، بعد أن مكث يومين في الموضع الذي استقبل فيه بمرض لعاز.

وقد تأني السيد المسيح عن أن يذهب لبيت عنيا حيث كان لعازر مات ولا كان يقصد من هذا إلا أن يتمجد اسم الله بهذا الإنسان إذا أقامه بعد أن أنتن في القبر حيث مكث أربعة أيام في القبر وعندما وقف أمام القبر، بعد أن دحرج الناس الحجر عنه، واشتم الواقفون رائحة الموت.

صرخ يسوع بصوت عظيم ” لعازر هلم خارجًا ” فخرج الميت من أعماق الجحيم ولم تكن معجزة واحدة بل اثنتين، الأولي هي إرجاع الروح لجسد مائة وكان يتقد معلمون اليهود بأن الروح تحوم حول الجسد مدة ثلاثة أيام محاولة الدخول إليه ثم يتبدد الأمل فتهبط للجحيم وتنضم لسالفيه.

◄ أسبوع الآلام

ويستعد الأقباط للاحتفال بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين، وينتهي بعيد القيامة المجيد الذي يحل في الـ5 مايو 2024

ويبدأ أسبوع الآلام في جميع الكنائس اعتبارًا من نهاية قداس أحد السعف، ويقام خلاله صلوات يطلق عليها "البصخة" بمختلف الكنائس والأديرة القبطية، ومختلف بلاد المهجر.

ويعد أسبوع الآلام أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.