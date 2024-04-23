26 أبريل.. الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 أبريل 2024، للاحتفال بختام الصوم الأربعيني المقدس، والمعروف بجمعة ختام الصوم الكبير.

وتقيم إيبارشيات الكنيسة القبطية قداسات جمعة ختام الصوم الأربعيني بٌمختلف كنائس القبطية الأرثوذكسية.

كما تقيم الكنائس بالإيبارشيات داخل مصر، وبلاد المهجر عدد من القداسات على مدار اليوم لإتاحة الفرصة لعدد كبير.

طقس جمعة ختام الصوم

ويشبه طقس جمعة ختام الصوم طقس آحاد الصوم وليس طقس الأيام، وعُرف هذا اليوم بجمعة ختام الصوم لأن به نختم صوم الأربعين المقدسة.

وقبل بدء القداس يقام سر مسحة المرضى "قنديل عام" لجميع المؤمنين ويدهنون بالزيت لشفائهم مما يكون قد ألم بهم من تعب من فترة الصوم والنسك وحتى يدخلوا إلى أسبوع الآلام والعيد بصحة نفسية وجسدية أعظم.

ويعمل القنديل في هذا اليوم في الكنيسة حتى يأخذ وضعه بين بقية الأسرار التي تعمل كلها في الكنيسة، أما هذا السر فيعمل دائمًا في منازل المرضى.

يعمل القنديل العام في هذا اليوم وقبل الدخول في أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى في أسبوع الآلام وهو من هذه الناحية يشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد الشعانين لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور في أسبوع الآلام.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم، مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما في أيام الصوم المقدس.

وتبدأ الكنيسة أسبوع الآلام 2024، في الأحد28 أبريل 2024 والذي يعرف بأحد الشعانين بإقامة صلوات القداس الإلهي.