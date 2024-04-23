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محمد الباز

الكرازة

سبت النور.. موعد عيد القيامة المجيد لعام 2024

عيد القيامة
عيد القيامة

نقدم لكم من خلال التقرير التالي موعد عيد القيامة المجيد 2024، والذي تحتفل به الكنائس في مايو 2024، حيث تعد ليلة العيد من أهم مظاهر الاحتفال، ولدى الأقباط تعتبر ليلة العيد هى العيد نفسه.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

ففي صباح 5 مايو 2024، تحتفل الكنيسة بـ عيد القيامة المجيد 2024، إذ يستقبل البابا تواضروس الثاني، المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يترأس مساء 4 مايو 2024، قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة والنواب.

سبت النور

ويعرف اليوم الذي يسبق عيد القيامة المجيد، بسبت النور، سَبْتُ النُّورِ أو السبت المقدس

يسبق سبت النور يوم عيد القيامة وبذلك فهو يعد تحضيرًا له بالعادة، يُقام قداس إلهي صباح السبت في معظم الكنائس الشرقية والغربية، ثم يتم استقبال النور الذي يخرج بمعجزة إلهية حسب الاعتقاد المسيحي من كنيسة القيامة في القدس إلى جميع أرجاء العالم.

يتم الاحتفال بسبت النور في القدس والأراضي المقدسة بشكل مميز بحيث تُقام مسيرة دينية للاحتفال به خاصةً عند الطوائف الشرقية. 

من الجدير ذكره أن خروج النور من كنيسة القيامة يحدث فقط في عيد القيامة بحسب التقويم الشرقي أو في السنوات التي يكون فيها العيد موحدًا عند التقويم الشرقي والغربي.

موعد عيد القيامة المجيد لعام 2024

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موعد عيد القيامة المجيد وهل إجازة رسمية ام لا

أم في مدينة القدس تزدحم كنيسة القيامة بعدد كبير من الزوار من كافة الجنسيات اليونانية، الروسية، الرومانية، الأقباط، السريان، بالإضافة إلى المسيحيين العرب القاطنين في فلسطين التاريخية، بانتظار انبثاق النور المقدس حسب المعتقدات المسيحية.

ليلة عيد القيامة

وتكون تكون الكنيسة ليلة عيد القيامة فى أعلى زينتها وتعلق الستائر البيضاء وأعلام القيامة، ويذهبون إلى الكنيسة بالملابس الجديدة، حيث تعد ليلة العيد من أهم مظاهر الاحتفال، وتعتبر ليلة العيد هى العيد نفسه لدى الأقباط.

وتحتل فكرة «القيامة» مكانة بارزة في الفكر المسيحي إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التي تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية في العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

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