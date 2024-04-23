الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس القداس.. آخر استعدادات "الأرثوذكسية" لعيد القيامة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة، وذلك مساء السبت 4 مايو 2024.

ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

البابا تواضروس يشارك في إتمام صلوات قداس عيد القيامة

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت مصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة انتهت من استمارات حجز حضور قداس العيد للبابا تواضروس الثاني.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية في تصريحاتها، أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدأت في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد، وتوجيه الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة، وذلك لحضور قداس البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 4 مايو 2024.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة رهبان الدير وعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك لوضع خميرة الميرون الذي تم صنعه في 11 مارس الماضي.

ويسبق عيد القيامة المجيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح القدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 17 أبريل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بـ"سبت النور"، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

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