الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل بذكري الطوباوية تريزا ماريا للصليب العذراء

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بذكري الطوباوية تريزا ماريا للصليب العذراء 

ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • ولدت تريزا ماننّي بتّينا في 2 مارس 1846م ببلدة كمبي بيزنسيو  الواقعة في ضاحية مدينة فلورنسا في مقاطعة توسكانا – إيطاليا،لأبوين مسيحيين صالحين فقيرين، إنما غنيان بمحبة الله والقريب.
  • إسمها تريزا، ولقبها العائلي بيتينا. توفي والدها وهي طفلة بعمر ثلاث سنوات. فتهبُّ والدتها لتلعب دور الأب والأمّ معًا.
  • فتربيها على التقوى، وتغرس فيها الفضائل المسيحيّة. وتكبر تريزا ضعيفة البنية، سقيمة الجسم، بسبب الفقر وقلة الغذاء، ولكنّها متوقّدة الذهنّ. فتنكبُّ على تعلّم القراءة والكتابة. وتنال سرّ التثبيت وهي بعمر 11 سنة.
  • ثم تتقدّم للمناولة الاحتفالية وهي بعمر 13 سنة. وتكبر تريزا وتنقضي سنوات المراهقة. وها هي بعمر 19 سنة تعيش طفرة الشباب. فتهتمّ كثيرًا بهنّدامها، وتتبرّج وتتزيّن، وتهتمّ خصوصًا بشعرها الأشقر الطويل.
  • ولمّا كانت مواعظ تلك الحقبة تركّز على الموت والخطيئة المميتة، والدينونة والجحيم والنعيم، فإن تريزا، بعدما سمعت يومًا عظة عن الموت
     
  • إنخرطت تريزا ماريّا في جمعيّات خيريّة، وفي منظمات كنسيّة: زيارة المرضى، والعجزة، مساعدة الفقراء والمعوزين، متناسية أنّها هي أيضًا فقيرة ومعوزة.
  • كما دأبت على مطالعة كتب تقويّة روحيّة. إنّه التحوّل الكبير والإندفاع القويّ. وها هي مع رفيقتين لها، تحوّل بيتها الوالديّ إلى معبدٍ صغيرٍ. وسنة 1874 (عمرها 28 سنة)، وعشية عيد سيّدة الكرمل في 15 يوليو، تنضمُّ مع رفيقتيها الى الرهبانيّة الكرمليّة العلمانية التي كانت تُعرف في ذلك الحين "بالثالثيّة.
  • سنة 1877 استقبلت في بيتها عددًا من اليتيمات. وهنّا بدأ عمل تريزا الرسوليّ. سوف تهتمّ بهنّ. سوف تزرع وتعمل وتربّي.
  • وبدأت تحثّ الآخرين على مساعدتها. وقد أرسل لها الله كاهنًّا، هو دون جاكوبّوتسي،  لمساعدتها. وهو كاهن رعيّة القديس مرتينوس، رجل الله وخادمه الأمين.
     
  • وسنة 1885، منحها الرئيس العام للرهبانيّة الكرمليّة، الإمتياز والإفادة من الخيرات الروحيّة الكرمليّة. سنة 1887 أوائل الأخوات، يلبسن الثوب الكرمليّ، وينذرن النذور سنة 1888. سنة 1900، منحها البابا لاوون الثالث عشر، مرسوم القبول. سنة 1901 اشترت تريزا ماريا أرضًا في فلورنسا، وبنت بيتًا وكنيسةً خصّصتها للسجود الدائم للقربان المقدّس.
     
  • سنة 1903: تصبح الجمعيّةُ معترفًا بها كرهبنة ثالثية. كما أن البابا بيوس العاشر يعترف بها رسميًّا.
     
  • سنة 1904: المرسلات الأوليّات إلى القبيّات – لبنان؛ سنة 1905: المرسلات الأوليّات إلى بشري – لبنان؛ سنة 1907: المرسلات إلى حيفا، أما في ايطاليا فقد تأسس عددٌ من الأديار في أماكن مختلفة. إنّه النهوض الكبير والانتشار الواسع والحميّة المتّقدة. فالروح ينفخ بقوّة، هكذا سارت تريزا ماريا للمصلوب على خطى أمّها الكبيرة تريزا الأفيلية
  • توفّيت في 23 ابريل سنة 1910.
     
الكنيسة الكاثوليكية بمصر الطوباوية تريزا تريزا ماريا للصليب العذراء الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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