اليوم البابا يلقي العظة الأخيرة من الصوم الكبير

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظة الأربعاء الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، طوال الصوم الأربعيني المقدس، دون حضور شعبي.

ومن المقرر أنه تكون عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأخيرة في الصوم الكبير لعام 2024، حيث تبدأ الكنيسة من الأحد 28 أبريل احتفالاتها بأحد الشعانين وأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، حيث من المحتمل أن يعلن قداسة البابا خلال عظته غدًا عن إيقاف العظة الأسبوعية بسبب احتفالات عيد القيامة وأسبوع الآلام.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.