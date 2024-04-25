المطران عطاالله: نحيى طلاب الجامعات الأمريكية الذين ينتفضون لوقف الحرب بغزة

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نقدم التحية لطلاب الجامعات الأمريكية الذين ينتفضون ويتحركون في مطالبتهم الحقة من أجل وقف الحرب ونحن نوجه التحية لهم ولكافة الأحرار في عالمنا.

وتابع المطران عطاالله في بيان له، 200 يوم والحرب ما زالت مستعرة ومتواصلة. فإلى متى سوف تستمر هذه المأساة ونحن بدورنا أيضًا نطالب بوقف هذا العدوان حقنًا للدماء ووقفًا للدمار، فمأساة غزة آن لها أن تنتهي ومسلسل الكوارث والمعاناة يجب أن يتوقف، فلم يعد من الممكن أن تستمر هذه الحالة، وأهل غزة يعانون من الحصار والتجويع والاستهداف المستمر والمتواصل.

نقدر ونثمن كافة الجهود المبذولة والهادفة إلى إبقاء مدرسة مارمتري مفتوحة

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إننا نشكر جميع أصحاب النيات الصادقة وكافة الجهات التي تبذل جهودًا جبارة وبكل حكمة ومسئولية ورصانة من أجل إبقاء مدرسة مارمتري مفتوحة لكي تؤدي رسالتها التربوية والتعليمية والوطنية.

ولفت في بيان له، بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة إلى أنه حرص الكثيرون من شخصيات وطنية واعتبارية من أجل اتخاذ التدابير وإطلاق المبادرات لإبقاء المدرسة وعدم إغلاقها ونحن بدورنا نقول إننا نتمنى بأن تنجح هذه المبادرات وأن تكون النتيجة بأن تبقى مدرسة مارمتري مفتوحة.

واختتم، كثيرة هي التحديات التي تعاني منها هذه المدرسة ومن خلال التعاون البناء بين الجميع يمكن أن يتم تجاوز هذه الصعاب ونحن على يقين بأنه سوف يتم تجاوزها وصولًا إلى النهاية التي نتمناها جميعًا، وهي أن تبقى المدرسة مفتوحة وهي التي تعتبر صرحًا من صروح القدس، وقد خرجت أجيالًا وستبقى تخرج وتخدم مجتمعنا المقدسي.