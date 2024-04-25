الخميس 25 أبريل 2024
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الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يُهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

رئيس الأسقفية
رئيس الأسقفية

يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية  للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة: إن تحرير سيناء يعد فخرًا لكل الشعب المصري لأنها بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد أرض سيناء.

وأضاف رئيس الأساقفة: لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص على حماية الوطن وسلامة أراضيه، وأن يبقى وطننا سالمًا من كل شر، متابعًا: نصلي من أجل أشقائنا في غزة أن يَعُم السلام على البلاد ويحفظ أراضيه.

وكان قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به اليوم ٢٥ أبريل، مشيرًا إلى أن سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.
كما قدم قداسته التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم ١ مايو من كل عام، لافتًا إلى أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الأسقفية الأنجليكانية لرئيس عبد الفتاح السيسي عيد تحرير سيناء

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