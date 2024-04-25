الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطران أسيوط يستقبل الأنبا باخوم بختام رياضة الصوم الأربعيني بكاتدرائية أم المحبة الإلهية

الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي

استقبل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء أمس، في ختام رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

شارك في اللقاء القمص إيليا إسكندر، وكيل المطرانية، والأب ميشيل زاهر، راعي الكنيسة، وتأمل الأنبا باخوم في عظته الروحية حول "السر الرابع من أسرار الألم: يسوع يحمل الصليب".

 أسرار الألم هي مسيرة للقيامة

وأوضح الأنبا باخوم أن إيماننا هو إننا نشارك يسوع في آلامه، لأن أسرار الألم هي مسيرة للقيامة، كما أن القيامة هي العبور، والمرور، العبور من خطوة إلى خطوة أبعد.

وأضاف الأب المطران: يسوع يقول: من أراد أن يكون تلميذًا لي فليحمل صليبه، نأتي اليوم، لكي تظهر فينا طبيعة أبناء الله، ونحمل الصليب. فالصليب هو كل الأشياء، التي نحاول الهرب منها، ولكي نستطيع أن نتبع يسوع، يجب أن نحمل الصليب.

وأكد النائب البطريركي أن يسوع يمر بنا من ضعفنا البشري، الذي لا نستطيع من خلاله حمل الصليب، إلى أشخاص لديها البنوة الإلهي، تستطيع حمل الصليب.

الأنبا دانيال لطفي يترأس وفدا لزيارة مصابي حرب غزة


وعلى صعيد أخر ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وفد الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، الذي ضم عددًا من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وبعض الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لزيارة مصابي حرب غزة من أطفال، وكبار.

جاء ذلك تضامنًا مع آلامهم، ومعانتهم، حيث كان في استقبال الوفد الكاثوليكي الأستاذ الدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال الجامعي.

وتحدث المطران مع الأطفال المصابين، وذويهم بكل الحب، والتعاطف متمنيًا من الله الشفاء التام، والعودة إلى ديارهم سالمين.

ترأس أمس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الرياضة الفصحية، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأبوقرقاص.
 

لأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط إيبارشية أسيوط إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم

مواد متعلقة

المطران عطاالله: نحيى طلاب الجامعات الأمريكية الذين ينتفضون لوقف الحرب بغزة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يُهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

استعدادات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاستقبال قداس عيد القيامة

الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس مرقس الإنجيلى الشهيد

مطالبة المرضى بعدم الحضور.. ترتيبات "الأرثوذكسية" لصلوات الجمعة العظيمة

اليوم البابا يلقي العظة الأخيرة من الصوم الكبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكري القديس جاورجيوس الشهيد

الكنيسة تنعى فقيدها الدكتور رسمي عبد الملك

الأكثر قراءة

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

غرق سيارة عروسين في الترعة.. الزفة طلعت على المستشفى (فيديو)

النائب العام ينعى وكيله محمود عبدالمجيد أحمد إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح