الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا.. الكنيسة تختتم الصوم الكبير بـ"جمعة ختام الصوم"

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا بـ "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام

 أساقفة الكنيسة يترأسون صلوات ختام الصوم

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال جمعة ختام الصوم والتي تعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهي الصوم الأربعيني المقدس، وسبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

إقامة سر مسحة المرضى

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم  بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس

ويتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى

ترتيبات قداس العيد

وعلى صعيد أخر أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو 2024 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات. 

ويمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب)باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.، وخدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وتابع البيان، نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم، سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جمعة ختام الصوم أحد الشعانين صلاة مسحة المرضى القنديل العام

مواد متعلقة

استعدادات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاستقبال قداس عيد القيامة

الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس مرقس الإنجيلى الشهيد

مطالبة المرضى بعدم الحضور.. ترتيبات "الأرثوذكسية" لصلوات الجمعة العظيمة

اليوم البابا يلقي العظة الأخيرة من الصوم الكبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكري القديس جاورجيوس الشهيد

الكنيسة تنعى فقيدها الدكتور رسمي عبد الملك

البابا تواضروس ناعيا رسمي عبد الملك: كان صاحب وجه بشوش

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل بذكري الطوباوية تريزا ماريا للصليب العذراء

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته في طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين لموقع أثري

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام