غدًا.. الكنيسة تختتم الصوم الكبير بـ"جمعة ختام الصوم"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا بـ "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام

أساقفة الكنيسة يترأسون صلوات ختام الصوم

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال جمعة ختام الصوم والتي تعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهي الصوم الأربعيني المقدس، وسبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

إقامة سر مسحة المرضى

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس

ويتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى

ترتيبات قداس العيد

وعلى صعيد أخر أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو 2024 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

ويمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب)باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.، وخدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وتابع البيان، نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم، سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية