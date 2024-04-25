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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

27 أبريل.. الكنائس تحتفل بسبت لعازر 2024

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت 27 أبريل 2024، بسبت لعازر، في إطار الاحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام.

ما احتفال سبت لعازر؟

وسبت لعازر هو ذكرى قيام «لعازر» من القبر، كما وردت في إنجيل يوحنا، حيث يقام يوم السبت الذي يسبق «أحد الشعانين»، بمناسبة إحياء لعازر على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده في بلدة «بيت عنيا»، قرب القدس الذي يحمل اسمه ويدعى بالعربية العيزرية.

طقس سبت لعازر

يصلى بالطقس السنوي المعتاد مع تسبحة نصف الليل: «تقال الذكصولوجيه الخاصة بسبت لعازر ثم يقال ما يلائم من الذكصولوجيات كما تقال الإبصالية الخاصة به أيضًا ثم الطرح من كتاب دورة الصليب والشعانين 

القداس

يقدم الحمل بعد مزامير الثالثة والسادسة وتقال «هليلويا» فاي بيه بي ويصلى القداس كالمعتاد مع ملاحظة أن يقال مرد الإنجيل الخاص بسبت لعازر ويوجد أسبازموس آدام، وتقال القسمة السنوية ويقال التوزيع باللحن السنوي وبعد المزمور 150 تقال أرباع لازاروس آمو إيفول.

الاحتفال بأسبوع الآلام

ويستعد الأقباط للاحتفال بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين، وينتهي بعيد القيامة المجيد الذي يحل في الـ5 مايو 2024

ويبدأ أسبوع الآلام في جميع الكنائس اعتبارًا من نهاية قداس أحد السعف، ويقام خلاله صلوات يطلق عليها "البصخة" بمختلف الكنائس والأديرة القبطية، ومختلف بلاد المهجر.

ويعد أسبوع الآلام أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.

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