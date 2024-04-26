بالتزامن مع أسبوع الآلام.. دير ماريوحنا يغلق أبوابه ويعلن عدم استقبال زوار

حتي سبت الفرح

أعلن دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، عن عدم استقبال الزائرين سواء أفراد أو رحلات أو طالبي الخلوة الروحية، وذلك ابتداء من اثنين البصخة 29 أبريل وحتي سبت الفرح 4 مايو 2024.

وقال الانبا مقار أسقف الشرقية والعاشر والمشرف على الدير، إن الدير يعاود فتح أبوابه للزائرين اعتبارًا من صباح عيد القيامة ونرجو عدم توقع أي استثناء في هذا الأمر.

مناسبات الأسبوع الأقدس لدى الأقباط

وتشهد الفترة المقبلة عددًا من المناسبات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولا سيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.

ويستعد الأقباط لبدء أسبوع الآلام في 28 أبريل 2024 والذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

أيام أسبوع الآلام

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الشعانين، ويليه أيام البصخة المقدسة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد، وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح، فالجمعة العظيمة التي شهدت، حسب الاعتقاد المسيحي، محاكمة وصلب المسيح، ثم سبت النور.

وعقب انتهاء صلوات قداس أحد الشعانين يحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصًا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام البصخة المقدّس التي تبدأ، مساء أحد الشعانين الذي يبدأ 28 أبريل، وتستمر حتى الخميس العهد.

صلوات البصخة

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساءً، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحًا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.