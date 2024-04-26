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قداس جمعة ختام الصوم الكبير 2024 بدير الانبا أنطونيوس بالقدس (بث مباشر)

الأنبا أنطونيوس
الأنبا أنطونيوس

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا من  قداس جمعة ختام الصوم الكبير 2024، بدير الانبا أنطونيوس بالقدس، ويترأس صلاة مسحة المرضى وقداس جمعة ختام الصوم، الأنبا أنطونيوس مطران القدس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ "جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام"

نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي خلال جمعة ختام الصوم والتي تعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهي الصوم الأربعيني المقدس، وسبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

طقس جمعة ختام الصوم

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم  بين طقس الأيام والآحاد في الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس

ويتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى.

 إقامة سر مسحة المرضى

يتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى.

يعمل القنديل في هذا اليوم في الكنيسة حتى يأخذ وضعه بين بقية الأسرار التي تعمل كلها في الكنيسة، أما هذا السر فيعمل دائمًا في منازل المرضى، ويعمل القنديل العام في هذا اليوم وقبل الدخول في أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى في أسبوع الآلام وهو من هذه الناحية يشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد الشعانين لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور في أسبوع الآلام.

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