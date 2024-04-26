الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم بكاتدرائية يسوع الملك

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، وكان في استقباله الأباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وشمامسة والشعب المبارك

عظة روحية عن الاستجابة لكلمة الله 

و ألقى الأنبا باسيليوس العظة الروحية بعنوان (الاستجابة لكلمة الله)، واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة.

و عقب القداس الألهى بارك الأنبا باسيليوس اغابي المحبة مع شعب كاتدرائية يسوع الملك بحضور الآباء رعاة الكاتدرائية وذلك بالقاعة البوليسية بالكاتدرائية من اجل مزيد من تنمية علاقات الشركة والعلاقات الاجتماعية.

وجدير بالذكر تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس مشاركة شعب الكاتدرائية بركة الأيام المقدسة.

 جمعة ختام الصوم

وتصلي الكنائس المسيحية، اليوم، جمعة ختام الصوم، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

وتعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم  بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس.

صلوات القنديل العام

يتميز جمعة ختام الصوم بإقامة سر مسحة المرضى أو القنديل العام هو سر مقدس به يمسح الكاهن المريض وقد أسسه الرب بنفسه، ويحق لجميع الأقباط حضور الطقس وليس المرضى.

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