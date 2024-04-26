الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي يوليوس جونيور باديرن الكاهن

تحي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى الطوباوي يوليوس جونيور باديرن الكاهن والشهيد الساليزياني.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

وُلد الكاهن الساليزياني الإسباني خوليو خونير باديرن في فيلامانيسكل (في جيرونا) في 30 أكتوبر 1892، ودخل في طفولته أحد بيوت دون بوسكو، ثم انتقل إلى كامبيلو (أليكانتي) وكارابانشيل (مدريد)

حيث مارس رسالته ككاهن ساليزيان في عام 1912، ثم عمل بعد ذلك في باراكالدو (فيزكايا) وكامبيلو، قبل أن يرسم كاهنًا في عام 1921، كرّس نفسه دائمًا لتنشئة الشباب الساليزيين، كان يحب الموسيقى والأدب.

عندما بدأت الحرب الأهلية، اختبأ في جيرونا، ومن هناك نظّم رحلات استكشافية عبر الحدود الفرنسية لإنقاذ الشباب الساليزيين.

في إحدى المرات قُبض عليه وحوكم في المحكمة بتهمة التجسس والخيانة العظمى وحُكم عليه بالإعدام.

وبعد أن أعطى مثالاً رائعاً للإيمان في سجن برشلونة، أُعدم رمياً بالرصاص في 26 أبريل 1938، (أففينير) استحق أن ينال باستشهاده مجد الحياة الأبدية أثناء الاضطهاد ضد الإيمان. وتم إعلانه طوباوياً في 11 مارس عام 2001م من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار



تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر، لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

