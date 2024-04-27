يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنائس بالجمعة العظيمة 2024، أو فيما تعرف بالجمعة الحزينة.

موعد احتفال الكنيسة المصرية بالجمعة العظيمة

إذ تحل موعد احتفال الكنيسة بالجمعة العظيمة أوالحزينة في 3 مايو 2024، ويُحيى الأقباط، في الجمعة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم الجمعة العظيمة أو الحزينة، الذين يقضون فيها 12 ساعة في صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

ويرتدى الشمامسة، في اليوم المعروف أيضًا باسم جمعة الآلام وجمعة الصلبوت، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

الجمعة العظيمة

وتتذكر الكنيسة فى هذا اليوم ما فعله اليهود بالسيد المسيح وصلبه. وتعيش الكنيسة هذه الأيام لحظة بلحظة وفى هذا اليوم تطول الصلوات، ثم يدخلون إلى الهيكل ويحيطون صورة (السيد المسيح المصلوب) بالورد ويلفونها بالستور ثم يدفونها فى الهيكل. ويسمى بالجمعة العظيمة أو الكبيرة أو الحزينة.

وأثناء خروج الناس من الكنيسة يرشف البعض قطرات من الخل من زجاجات معهم ويعطون الآخرين مثلما فعل السيد المسيح. واعتاد الأقباط فى هذا اليوم تناول الفول النابت، ويعد الوجبة الرئيسية بعد الصيام الانقطاعى من الليلة السابقة الذى يصل إلى تسعة عشر ساعة إضافة امأكولات أخرى مثل (الزلابية) وورق العنب والطعمية والسلطة الخضراء.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة، المقرر لها يوم 3 مايو المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ترتيبات الكنيسة للجمعة العظيمة

وأشارت الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان لها في وقت سابق، إلى أن مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى؛ لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات، لافتة إلى وجود دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة ودعوة أخرى لحضور قداس عيد القيامة.

ولفتت إلى أنه يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أوالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية، كما أنه غير مسموح للمشاركين في الصلوات "كهنة - شمامسة - شعب" باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

ونوهت بأن خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر، ونرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

وواصلت: نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة، والامتناع عن المجىء إلى الكاتدرائية، حرصا على سلامة باقي المصلين، مشيرة إلى فتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

واختتم بيان الكنيسة بأن "دخول المصلين من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.. كونوا معافين محفوظين في نعمة الرب القدوس، نائلين بركات آلام وقيامة السيد المسيح".

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