الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس بطرس شانيل

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس بطرس شانيل، الكاهن الشهيد، الذي ولد في فرنسا عام 1803. دخل الاكليريكية ومارس العمل الرعوي لعدة سنوات.

دخل رهبنة الماريست أو المريميين (نسبة الى اسم سيدتنا مريم العذراء) وأرسل الى أوقيانيا للكرازة بالانجيل. لاقى صعوبات كبيرة ورد البعض الى الايمان، ومنهم إبن ملك جزيرة فوتونا. فغضب الملك وأمر بقتله عام 1841.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: “نُريدُ أَن نَرى يسوع”. هذا الطلب، الذي تقدم به إلى الرسول فيليبس بعض اليونانيين الآتين إلى الحج في أورشليم بمناسبة عيد الفصح، لا يزال يدوّي روحياً في آذاننا... فكما حدث للحجّاج منذ ألفي سنة، هكذا حال معاصرينا الذين يطلبون من المؤمنين اليوم، وإن بطريقة غير واعية، ليس فقط أن يكلّموهم عن الرّب يسوع المسيح بل أن "يجعلوهم يروه". ألم تتسلّم الكنيسة رسالة إيصال نور الرّب يسوع المسيح في كل حقبة من التاريخ وجَعْلِ وجهه يشع أيضاً أمام أجيال الألفية الجديدة؟

إنّ شهادتنا تصبح فقيرة، بطريقة غير مقبولة، إن لم نبدأ نحن أولاً بالتأمّل في وجهه... والتأمّل بوجه الرّب يسوع المسيح يقودنا حتمًا إلى ما يقوله الكتاب المقدس بشأنه. فهو من أوّله إلى آخره مليء بِسرِّه، المُعلَن عنه بطريقة محتجبة في العهد القديم والمكشوف تمامًا في العهد الجديد... فإذا ما بقينا ثابتين في الكتاب المقدس، ننفتح على عمل الرُّوح الذي هو في أصل الكتاب وعلى شهادة الرُّسل الذين عاشوا حياتيّاً اختبار المسيح، كلمة الحياة، فرأوه بعيونهم وسمعوه بآذانهم ولمسوه بأيديهم. فبواسطتهم، تصلنا رؤية إيمانية ترتكز على شهادتهم التاريخية المحددة.