الأربعاء 24 أبريل 2024
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الكرازة

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: حياة الكاهن الأسرية أيقونة لأبناء رعيته

نيقولا أنطونيو
نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له عن الكهنوت إن كاهن الرعية هو مثال لرعيَّته، بمحبته وصلاته والتزامه، يقتبس ملامحه من المسيح أيقونة الكاهن الأعظم. 

وأضاف: حياته الأسرية أيقونة لأبناء رعيته، مدبر حسن لبيته زوجته تقية متعقلة أولاده في خضوع ووقار.. هو من أجل الناس وليس العكس. إنهم موضوع رسالته وخدمته، والطريق إلى  تقديس ذاته، عليه أن يحمل همومهم وقلقهم وآمالهم، ويرصد كل شيء من أجلهم، ويضحّي بكل شيء  في سبيلهم، خصوصاً الفقراء.

وتابع: لا ينبغي أن يتصرف بعقلية سلطوية. بل عليه أن يكون قريباً من الناس، وأن يتعامل معهم كأخ وأب وصديق، وليس كمن هو فوقهم.. يُنتظَر منه ان يحمل كلمة رجاء ونور وفرح إلى أناس أتعبتهم الظروف، ويشعرهم بانه يحبهم، ويهتم بهم ويتفاعل معهم معتبراً إياهم اخوة له وليس قطيعاً يقودهم.

واختتم: هناك تحديات متنوعة يواجهها الكاهن في رسالته وخدمته. العمل الرعوي ليس إسلوباً أو تعليماً، انما هو تنشئة مؤمنين  ليغدوا رسلاً  للكنيسة.

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