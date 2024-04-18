خدمة مريمية متميزة.. الأنبا باسيليوس يلتقي قيادات أم الرحمة بسمالوط

التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي المجلس المحلي أم الرحمة للخدمة المريمية، للمنطقة البحرية بالإيبارشية، وذلك بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو المجلس الأعلى ملكة السلام للخدمة المريمية بالإيبارشية، ومسؤولو فرق الخدمة المريمية، لكنائس منطقة بحري.

وخلال اللقاء استمع صاحب النيافة إلى آراء، ومقترحات الحاضرين، ثم تمت مناقشة الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض تحديات الخدمة.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لمسؤولي الفرق المريمية، مؤكدًا لهم أهمية هدف الخدمة الرئيسي وهو تقديس الذات، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، لتنظيم أمور الخدمة.

كما استضافت الكلية الإكليريكية، بالمعادي، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، للقيام بعمل رياضة روحية لآباء الإكليريكيّة، في الفترة من الخامس عشر، وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

دارت تأملات الرياضة حول: أهمية المذبح والإفخارستيا في حياة الكاهن، مقاييس الكاهن الناجح، كيفية اجتياز الأزمات التي يمر بها الكاهن، والبحث عن الأخوة في نص علاقة يوسف الصديق بإخواته (تك٣٧).

وفي نهاية الرياضة الروحية، شكر الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية نيافة الأنبا بشارة، على ما قدمه من كلمات محبة، لخير الأنفس.

صلاتى حياة

وايضا برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، أقيمت فعاليات الرياضة الفصحية، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الثاني عشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

حضر الرياضة الروحية القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، حيث تضمنت الأمسيات صلاة القداس الإلهي، والتأملات الكتابية، كما قدم كورال "قلب يسوع"، عددًا من الترانيم المتنوعة.

قاد إرشادات الرياضة الفصحية الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، الذي تحدث حول شعار الرياضة "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، انطلاقًا من الصلاة الربانية، وعلاقة الإنسان بالله، متسائلًا: لماذا نصلي؟.