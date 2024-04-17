الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الأربعاء الثالث للفصح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول الأربعاء الثالث للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لو كنّا نستطيع فهم كلّ الخيرات المخفيّة في المناولة المقدّسة، فلا يعود هناك حاجة أكثر من ذلك لإرضاء قلب الانسان.

قال ربّنا: "إِنَّ سَأَلتُمُ الآبَ شَيئاً بِاسمي أَعطاكم إِيَّاه". نحن ما كنّا يومًا لنطلب من الله أن يقدّم لنا ابنه. لكن ما لم يكن الانسان ليتخيّله يومًا، فعله الله. ما لا يستطيع الانسان قوله أو تصوّره، ما لم يكن ليتجرأ على طلبه، قاله الله من خلال ابنه الحبيب وصمّمه ونفّذه.

من دون الإفخارستيّا المقدّسة، ليس بالإمكان أن يكون هنالك سعادة في هذا العالم، ولم تكن الحياة لتُطاق. حين نتلقّى المناولة المقدّسة، نتلقّى فرحنا وسعادتنا. نتيجة رغبة الله الحنون ببذل ذاته من أجلنا في سرّ ابنه الحبيب، منحنا الرغبة الواسعة والكبيرة التي يستطيع وحده إشباعها... إلى جانب هذا السرّ الرائع، نحن نتصرّف كشخص يموت من العطش بالقرب من نهر؛ فما عليه سوى أن يحني رأسه!... أو كشخصٍ يبقى فقيرًا بالقرب من كنز؛ إذ ليس عليه سوى أن يمدّ يده!

لو كنّا نستطيع فهم كلّ الخيرات المخفيّة في المناولة المقدّسة، فلا يعود هناك حاجة أكثر من ذلك لإرضاء قلب الانسان.

من جهة اخرى، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، أقيمت فعاليات الرياضة الفصحية، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس.

حضر الرياضة الروحية القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، حيث تضمنت الأمسيات صلاة القداس الإلهي، والتأملات الكتابية، كما قدم كورال "قلب يسوع"، عددًا من الترانيم المتنوعة.

قاد إرشادات الرياضة الفصحية الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، الذي تحدث حول شعار الرياضة "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، انطلاقًا من الصلاة الربانية، وعلاقة الإنسان بالله، متسائلًا: لماذا نصلي؟.

كذلك، ألقى الأب مينا أنور الكومبونياني تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الصلاة كخبرة شخصية بين الله والإنسان"، متسائلًا: هل يمكنني أن أصلي وسط ضوضاء العالم؟.

واختتمت الرياضة الروحية بتكريم عشر أسر من أبناء الرعية، بمناسبة أعياد الأسرة.

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