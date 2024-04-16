الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الثالث للفصح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول الثلاثاء الثالث للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قال خلالها  إنّ السيد المسيح هو " خُبزُ الحَياة" لمَن يؤمن به. أن نؤمن بالمسيح يعني أن نأكل خبز الحياة، أي أن نمتلك المسيح في داخلنا، أن نمتلك الحياة الأبديّة...

فَقَدْ قَال: "أَنا خُبزُ الحَياة. آباؤُكُم أَكَلوا المَنَّ في البَرِّيَّة ثَمَّ ماتوا" يجب أن نفهم أن كلام الربّ هذا يدور حول الموت الروحيّ. لماذا ماتوا؟ لأنّهم آمنوا بما رأوا؛ ولم يفهموا ما لم يروه... لقد أكل موسى المنّ، وهارون أيضًا، كما آخرون مِمَن أرضوا الله، ولم يموتوا. لما لم يموتوا؟ لأنّهم فهموا روحيًّا، لأنّهم جاعوا روحيًّا، وذاقوا روحيًّا المنّ لكي يشبعوا روحيًّا. "إِنَّ الخُبزَ النَّازِلَ مِنَ السَّماء هوَ الَّذي يأكُلُ مِنه الإِنسانُ ولا يَموت".

هذا الخبز، أي السيد المسيح... كان قد سَبَقَ ورُمز إليه بالمنّ. لكنّه يستطيع أكثر من المنّ، لأنّ المنّ بقدرته الذاتيّة لا يستطيع أن يمنع الموت الروحيّ... لكنّ الأبرار رأوا الرَبّ يَسُوع المسيح في المنّ، وآمنوا بمجيئه، والمسيح، الّذي يرمز إليه المنّ، يعطي من يؤمن به ألاّ يموت روحيًّا.

لذلك قال الربّ: "إِنَّ الخُبزَ النَّازِلَ مِنَ السَّماء هوَ الَّذي يأكُلُ مِنه الإِنسانُ ولا يَموت" هنا على الأرض، هنا والآن، أمام أعينكم، أعين اللحم، هنا يوجد "الخُبزُ النَّازِلُ مِنَ السَّماء". ويضيف الرَبّ: "أَنا الخبزُ الحَيُّ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء ". ها هو "خُبزُ الحَياة " يدعى "الخبزُ الحَيُّ". وهو يدعى كذلك، لأنّه يملك في ذاته الحياة الّتي تدوم، ولأنّه يمكن أن ينجّي من الموت الروحيّ وأن يعطي الحياة. ففي بداية حديثه قال الربّ يَسُوع: "يأكُلُ مِنه الإِنسانُ ولا يَموت"، ثم يتكلّم بوضوح عن الحياة الّتي يهبها: "مَن يأكُلْ هذا الخُبْز يَحيَ لِلأَبَد" .

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أوبالدو دا سان سيبولكرو

"مارونية مصر" تحتفل بحلول الاثنين الثالث من زمن القيامة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد كرسكس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الاثنين الثالث للفصح

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباوي توماس من تولينتينو

رئيس أساقفة سبسطية: الفلسطينيون يريدون الحصول على السلام وكل حقوقهم وليس الاستسلام

من هما تلميذا عمّاوس؟ لقاء مع المسيح بعد قيامته

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس الفلسطينية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"