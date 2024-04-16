الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أوبالدو دا سان سيبولكرو

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية ذكرى الطوباوي أوبالدو دا سان سيبولكرو الراهب من رهبنة خدام مريم، وبهذه المناسبة طرح الأب  وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلد أوبالدو أديماري حوالي عام 1245م في فلورنسا لعائلة ثرية؛ وفي شبابه عاش حياة فاسدة نوعاً ما، مستمتعاً بثروته ولعب دوراً هاماً في الأحداث السياسية المضطربة في ذلك الوقت، إلى جانب الإمبراطور ضد البابا. في سن الثلاثين تقريباً، سمع عظة للقديس فيليب بينيزي الذي كان في فلورنسا في مهمة سلام، فتأثر بها كثيراً لدرجة أنه تخلى عن مهنته العسكرية، ووعد بقضاء بقية حياته في التكفير عن الذنوب لتعويض ما مضى. أدخله القديس فيليب في رهبانية خدام مريم ورسمه كاهنًا.

اشتهر بلطفه، لدرجة أنه قيل إنه عندما كان يدخل حديقة الدير كانت الطيور تستقر على رأسه وكتفيه. نُسبت إليه العديد من المعجزات، وكان القديس فيليب نفسه معجبًا بقداسته لدرجة أنه اختاره ككاهن اعتراف له، كما اصطحبه معه في مهمات الوعظ.

عاش أبالدو معظم حياته في دير خدام مريم في مونتي سيناريو، حيث توفي في 9 أبريل 1315، ودفن في كنيسة الدير نفسه، بجوار السبعة المقدسين المؤسسين. وتوجد في كنيسة القديسة ماريا أنونزياتا في فلورنسا صورة من القرن الخامس عشر تظهره في هيئة شخص نحيل وزاهد. وقام البابا بيوس السابع بإعلانه طوباوياً في 3 أبريل 1821م. 

من جهة أخرى 

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم لقاء تكويني لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري بعنوان "http" من غير "s"، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

دار اللقاء حول "كيف يمكنني التعامل مع الأخبار والمعلومات التي أستقبلها وكيف أتأكد من صحتها والبحث عن مصادرها"، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، كما ألقى عظة الذبيحة الإلهية انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح السادس.

تضمن اليوم أيضًا شرح الأب جورج لتاريخ كنيسة العائلة المقدسة، وأهميتها التاريخية، كما احتوى اللقاء على مجموعات العمل، والألعاب الجماعية.

شارك في اللقاء العديد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية من المرحلتين الإعدادية، والثانوية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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