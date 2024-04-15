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محمد الباز

الكرازة

مؤتمر سلام يجمع كبار الشخصيات الدينية في مدينة جامبيلا الإثيوبية

مؤتمر للسلام في
مؤتمر للسلام في مدينة جامبيلا

عقد اليوم مؤتمر للسلام في مدينة جامبيلا، لنشر السلام بين منطقتي النزاع جامبيلا وأوروميا المجاورة لها، بحضور المطران جيرمايا أسقف الكاتدرائية الأسقفية الأنجليكانية بجامبلا، وذلك داخل مكتب السلام المشترك والتنمية لمنطقة جامبيلا وأوروميا.

ويهدف مؤتمر السلام إلى مكافحة مشاكل انعدام الأمن في المنطقة بين جامبيلا وأوروميا المجاورة لها، حيث يتم تسهيل مبادرة السلام من قبّل ممثلين عن منطقة جامبلا أوروميا، وذلك من خلال مكتب السلام والتنمية، الذي ينسق بين المناطق الثلاث المجاورة، جامبيلا وأوروميا وبنشنقول جمز.

وقال أكواي أوجولو نائب عمدة مدينة جامبيلا: إن شعب جامبيلا وأوروميا تربطهما صداقة لسنوات، لذلك من الضروري التصدي معًا للمشاكل الأمنية التي تنشأ في المناطق المجاورة وتعزيز وحدتهم.

وشارك فرمسا سليمان رئيس مكتب تنسيق السلام والتنمية بين منطقتي جامبيلا وأوروميا وبنشنقوجمز قائلًا: إن شعبي جامبيلا وأوروميا هما شعبان عاشا معًا ولهما تاريخ طويل مع بعضهم البعض، لذا يتعين علينا العمل معًا لضمان السلام والتنمية للطرفين.

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر مسؤولون حكوميون والقوات الأمنية والقادة الدينيون والشيوخ من البلاد ورابطة المرأة وممثلين عن سكان منطقتي جامبيلا وأوروميا.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

من جهة أخرى،  دعت الكنيسة الأسقفية والمركز المسيحي الإسلامي، لحضور ندوة  عن ريادة الأعمال والشراكة وكيفية التفكير خارج الصندوق، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٧ إبريل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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