الأحد 14 أبريل 2024
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الكرازة

"أخلاقيات الطب في الحياة".. الكنيسة تناقش أبرز القضايا الطبية المعاصرة

الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي

تحت رعاية نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، نظمت أسرة يسوع الشافي لقاءً تكوينيًا للأطباء، والعاملين بالحقل الطبي من أبناء الإيبارشيتين تحت عنوان "أخلاقيات الطب في الحياة"، وذلك بقاعة السمائيين، بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، وأبرز الآباء المتخصصين في علم اللاهوت الأدبي

بدأ اليوم بصلاة بالقداس الإلهي، حيث رحب القمص متاؤس أديب، مدير مكتب التنمية الإيبارشي، ومسئول أسرة يسوع الشافي بأسيوط بجميع الحاضرين، مؤكدًا أهمية دراسة الأطباء، والعاملين في الحقل الطبي لتعاليم الكنيسة في قضايا الحياة وأخلاقيات الطب، داعيًا إلى مزيد من التعاون، بهدف الوصول إلى أرض الواقع، لخدمة المرضى، وتأصيل تعليم الكنيسة، ومبادئها في الضمير المهني للطبيب.

وفي بداية المحاضرة، قدم الأب أندراوس فهمي لمحة تاريخية عن نشأة أخلاقيات الطب، وتبلور أخلاقيات طب الحياة في تعليم الكنيسة الكاثوليكية، ثم ذكر المبادئ اللاهوتية السابعة، التي تعلم بها الكنيسة الكاثوليكية في التعامل مع حياة الإنسان كهبة من الله، بالإضافة إلى مجالات أخلاقيات الطب وقضاياه في المراحل الثلاث في حياة الإنسان (الميلاد – الحياة – الموت).

وفي الجزء الثاني من المحاضرة، تحدث مدير معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، عن عدد من القضايا الطبية الهامة، وتعليم الكنيسة بشأنها ومنها، قضايا الإجهاض، وسائل تنظيم النسل، الموت الرحيم، العلاجات المتعنته، والتبرع بالأعضاء. واختتم الأب أندراوس اللقاء بحوار مفتوح مع المشاركين.

من جهة أخرى، استقبل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة.

وخلال الزيارة، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين، كما ألقى سيادة المطران كلمة ترحيبية بالوفد الفرنسي

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