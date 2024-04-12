الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار البار باسيليوس المعترف

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول تذكار البار باسيليوس المعترف، الذي اضطهد وتألم لأجل الايمان القويم، وقد ناضل عنه ضد بدعة محطّمي الإيقونات المقدسة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في الأزمنة الأولى، كان الربّ الذي خلق الإنسان، يكلّم الإنسان بنفسه، بطريقة تسمح لهذا الأخير بسماعه. هكذا كان يكلّم آدم... كما فعل لاحقًا مع نوح وإبراهيم. وحتّى عندما سقط البشر في هوّة الخطيئة، لم يقطع الله العلاقة معهم، رغم أنّ هذه العلاقة لم تعد حميمة كما كانت لأنّ البشر أصبحوا غير جديرين بها. لقد قبل إذًا أن يقيم مجدّدًا علاقات عطف معهم، إنّما من خلال الرسائل، كما نتواصل نحن مع الشخص الغائب؛ بهذه الطريقة، استطاع من خلال رأفته، إعادة الارتباط بالجنس البشري كلّه. إنّ موسى هو حامل هذه الرسائل التي بعث الله بها لنا.

لنفتح هذه الرسائل؛ ما هي كلماتها الأولى؟ "في البَدءِ خلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والأَرض" . إنّه أمر رائع!... موسى الذي أتى إلى العالم بعد عدّة قرون، أُلهِم من العُلى ليخبرنا عن الروائع التي صنعها الله حين خلق العالم... ألا يبدو أنّه كان يقول لنا بوضوح: "هل علّمني البشر ما سأكشفه لكم؟ أبدًا، إنّه الخالق وحده، هو الذي صنع هذه الروائع؛ هو يقود لساني لأطلعكم عليها. لذا، أتمنّى عليكم أن تفرضوا الصمت على كلّ مطالبات المنطق البشري. لا تستمعوا إلى هذا الكلام كما لو أنّه مجرّد كلام موسى؛ الله هو الذي يكلّمكم؛ وموسى ليس سوى ناقل كلامه".

أيّها الإخوة، لنستقبل إذًا كلمة الله بقلب ممتنّ ومتواضع... لأنّ الله هو الذي خلق كلّ شيء، هو الذي يعدّ كلّ الأشياء ويهيّئها بحكمة... هو يقود الإنسان بما هو مرئي لمعرفة خالق الكون. هو يعلّم الإنسان أن يتأمّل الحرفي الأسمى في أعماله ليعرف كيفيّة عبادة خالقه.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

وفد الكنيستين المارونية والأرمن الكاثوليك يزوران مفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وفد الإيبارشية البطريركية يهنئ محافظ الغربية بعيد الفطر المبارك

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

المطران وردة يترأس احتفال ذكرى السيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور في الحواصلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسرى للبيطاش والاحتفال بعيد الشكر بالإسكندرية

لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

ميعاد التوقيت الصيفي في مصر.. بدأ العد التنازلي

أفلام العيد تحصد 34 مليون جنيه فى يومين.. و«شقو» يتصدر السباق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة