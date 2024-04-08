وفد الكنيستين المارونية والأرمن الكاثوليك يزوران مفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

زار وفد رفيع المستوى من الكنيستين المارونية، والأرمن الكاثوليك، برئاسة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

التجربة المصرية

وأوضح فضيلة المفتي أن التجربة المصرية في العيش المشترك، وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة، تتجلى في مثل هذه المناسبات، التي يحرص المصريون جميعًا على التشارك فيها.

وثمَّن الجميع الموقف المشرف للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرب غزة، والجهود السياسية المصرية الرائدة في تقديم كافة أشكال الدعم، والمساندة للشعب الفلسطيني، والجهود الحثيثة لضمان، وتسهيل وصول القوافل، والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم، والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلًا عن العمل الدؤوب على وقف آلة الحرب، والاعتداءات الغاشمة عليه.

وأكَّد الجميع أهمية الأعياد، كونها فرصة لتوحيد البشرية، وتعزيز الروابط الإنسانية، وأنها تعكس قيم التضامن، والمحبة والعطاء، التي ينبغي أن نعيشها في حياتنا اليومية.

وأشاد المهنئون بدَور فضيلة المفتي، ودار الإفتاء في تعزيز التواصل، والتفاهم بين الأديان المختلفة، والعمل المشترك، لمواجهة التحديات، التي تواجه المجتمع، ونشر ثقافة التسامح، والمحبة، والسلام.

كما ترأس ايضا سيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، احتفال الذكرى الخامسة والثلاثين للسيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس، راعي كاتدرائية سيدة الوردية، بالظاهر.

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التهنئة للأب ميخائيل، متمنيًا دوام الإثمار في الخدمة، كما قدم سيادته له درعًا تقديريًا، بمناسبة هذه المناسبة الخاصة.

وقامت مجموعة القديس ميخائيل الكشفية للسريان الكاثوليك، بتقديم لوحة تجمع صورًا شخصية للأب الراعي على مدار الـ ٣٥ عامًا، مع تمنياتهم له بدوام الصحة، والثبات في خدمته، كاهنًا على مذبح الرب.