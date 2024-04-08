الإثنين 08 أبريل 2024
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الكرازة

وفد الإيبارشية البطريركية يهنئ محافظ الغربية بعيد الفطر المبارك

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، زار وفد الإيبارشية البطريركية بمنطقة الدلتا، السيد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك بمكتب ديوان عام المحافظة.

ضم الوفد الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس للأقباط الكاثوليك، بطنطا، والسيد فادي عادل، مسئول العلاقات العامة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، بطنطا.

وهنأ الأب برنابا فانوس محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة، وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا أننا جميعًا أبناء وطن واحد، ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته، تحت مظلة قيادة حكيمة، تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وترأس أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس يوحنا دي لاسال، مؤسس المدارس اللاسالية في العالم، الذي يوافق اليوم، السابع من أبريل الذكرى 305 لنياحته.

أقيم الاحتفال بمدرسة سان بول (الفرير)، بشبرا، بمشاركة بعض الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا بجانب طلاب المدرسة، ومجلس إدارتها السيدات والسادة: باسم وجيه، منسق الرسالة التربوية اللاسالية بمصر، والإخوة: سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، فادي سلامة، وفاخر مهدي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة القديس يوسف (الفرير)، بالخرنفش، وبعض طلابها.

وعلى جانب الآخر، حضر الطلاب المسلمون ندوة حول "صلة الرحم"، حاضر فيها فضيلة الدكتور إسماعيل عابدين، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، حيث أجاب في نهايتها على أسئلة الطلاب حول مختلف الموضوعات.

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