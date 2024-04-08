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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونصلي أن يعيده الله على بلادنا العزيزة والشعب المصري العظيم بالخير والمحبة والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإلى كلٍّ من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشئون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأيضًا قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحل هذا العام بالتزامن مع بدء فترة رئاسية جديدة لفخامتكم".

وتابع البابا تواضروس في برقيته: "واثقون من أن الله سيعين مساعيكم في تنمية البلاد، وفي تحقيق مزيد من الإنجازات ومواجهة كل التحديات، وندعوه أن يبارك كل عملكم الدءوب في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق طموحات المصريين لمستقبل أفضل".

دُمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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