الكنيسة المارونية تحتفل بحلول السبت الثاني من زمن القيامة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول السبت الثاني من زمن القيامة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها"هاءَنَذا مُرسِلٌ صَيَّادينَ كَثيرين، يَقولُ الرَّبّ، فيَصْطادونَهم" . هكذا حدّد لنا الربّ مهمّتنا العظيمة: الصيد. نقول أو نكتب أحيانًا إنّ العالم يشبه البحر. هذا التشبيه صحيح. ففي الحياة البشريّة كما في البحر، هنالك فترات من الهدوء ومن العاصفة، ومن السكينة ومن الرياح الهوجاء. غالبًا ما يجد الناس أنفسهم في بحر قاتم بين أمواج ضخمة؛ فيتابعون التقدّم وسط العواصف كبحّارة حزينين، حتّى لو بدت السعادة على وجوههم: تحاول ضحكاتهم أن تخفي إحباطهم وخيبة أملهم، حياتهم الخالية من المحبّة والفهم. فيلتهم بعضهم بعضًا كما تفعل الأسماك.

إن مهمّة أبناء الله هي القيام بما يجب كي يدخل جميع الناس في الشباك الإلهيّة بملء إرادتهم ويحبّوا بعضهم بعضًا. إنْ كنّا مسيحيّين، علينا أن نتحوّل إلى أولئك الصيّادين الذين يصفهم النبي إرميا بواسطة استعارة استعملها الرّب يسوع المسيح مرّات عدّة عندما قال لبطرس وإندراوس: "اِتْبَعاني أَجعَلْكما صَيَّادَيْ بَشر"

سنرافق الرّب يسوع المسيح في هذا الصيد الإلهي حيث "ازْدَحَمَ الجَمعُ علَيهِ لِسَماعِ كَلِمَةِ الله، وهُوَ قائمٌ على شاطِئِ بُحَيْرَةِ جِنَّاسَرِت"كما فعل اليوم! ألا تستطيعون رؤيته؟

من جهة اخرى، ترأس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس، بنجع الدك.

جاء ذلك بمشاركة الأب حبيب غطاس، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية حول "أهمية عيد البشارة في إيماننا المسيحي".

وأشار الأب المطران إلى طاعة مريم للرب، النابعة من محبة قلبها، فمريم قالت للرب: نعم بكل عقلها، وقلبها، ونحن على مثالها علينا أن نكون نورًا، وملحًا للأرض.

تضمن الاحتفال أيضًا منح أسرار التنشئة لاحد أبناء الرعية، من قبل الأنبا بشارة.