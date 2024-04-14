الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس عدلى يستقبل وفد مجلس أساقفة فرنسا بمُطرانيّة الجيزة

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وفد  مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا  في إطار زيارة وفد للكنيسة الكاثوليكية بمصر وذلك بمقر الدّار الأُسقفي، بمدينة السادس من أكتوبر.

 

تضمن الاستقبال زيارة كنيسة الملاك ميخائيل، بمنطقة ابن بيتك، وكنيسة السّيدّة العذراء، بمنطقة- ٨٠٠ فدّان (تحت الإنشاء)، ثم تعرفوا على أهم خدمات المُطرانيّة الرعويّة، والتّنمويّة، والخدميّة.

 

وفي نهايّة الزيارة، شارك الوفد بصّلاة مع رعيّة القديس أثناسيوس، بمدينة السادس من أكتوبر. وقام سيادة رئيس الأساقفة مع الآباء المطارنة، بإعطاء البركة الرّسوليّة.

 

يذكر أن الزيارة شهدت حضور سيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

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