مؤتمر دار القديس چيروم لشباب كاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا

تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظّمت كاتدرائيّة يسوع الملك، بالمنيا، مؤتمرا تكوينيًّا لشباب الكاتدرائية، بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابية.

وكان التكوين في سفر الرّؤيا. قام بالتّكوين الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

رافق شباب الكاتدرائيّة الأب يوحنّا صموئيل، الرّاعي المساعد بالكاتدرائيّة، والأخ محي إسحق، مسئول خدمة الشّباب بالكنيسة.