سيدة مصر بمدينة نصر تنظم مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وخدام الكاتدرائية

نظّمت كاتدرائيّة السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر مؤتمرًا تكوينيًّا لشباب، وخدّام الكاتدرائيّة، بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة.

وكان التكوين في الكتب الحكميّة واسفار أيوب، ونشيد الأناشيد. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

من جهة أخرى، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم لقاء تكويني لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري بعنوان "http" من غير "s" وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

دار اللقاء حول "كيف يمكنني التعامل مع الأخبار والمعلومات التي أستقبلها وكيف أتأكد من صحتها والبحث عن مصادرها"، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، كما ألقى عظة الذبيحة الإلهية انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح السادس.

تضمن اليوم أيضًا شرح الأب جورج لتاريخ كنيسة العائلة المقدسة، وأهميتها التاريخية، كما احتوى اللقاء على مجموعات العمل، والألعاب الجماعية.

شارك في اللقاء العديد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية من المرحلتين الإعدادية، والثانوية.

وتحت شعار "أما أنا فصلاة"، أقيمت فعاليات مؤتمر خدام خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وذلك في الفترة من العاشر، وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري، ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في المؤتمر إحدى عشر كنيسة، بحضور الأب جورج جميل، مرشد خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بالإسكندرية، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، كما شارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وخدام فرح وعطاء، من الكنائس المشاركة.

هدف المؤتمر إلى معايشة المشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة"، من خلال الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، الترانيم الروحية، التأملات الكتابية، السجود أمام القربان المقدس، المحاضرات التكوينية، ومجموعات العمل.

واحتوى المؤتمر أيضًا على 3 محاضرات تكوينية "أما أنا فصلاة"، "ودعوة موسى"، ألقاهما الأب يوحنا عادل، فيما ألقى الأب جورج جميل محاضرة حول "الخادم والأسرار".