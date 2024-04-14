الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سيدة مصر بمدينة نصر تنظم مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وخدام الكاتدرائية

كاتدرائيّة السيدة
كاتدرائيّة السيدة العذراء

نظّمت كاتدرائيّة السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر مؤتمرًا تكوينيًّا لشباب، وخدّام الكاتدرائيّة، بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة.

وكان التكوين في الكتب الحكميّة واسفار أيوب، ونشيد الأناشيد. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

من جهة أخرى، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم لقاء تكويني لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري بعنوان "http" من غير "s" وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

دار اللقاء حول "كيف يمكنني التعامل مع الأخبار والمعلومات التي أستقبلها وكيف أتأكد من صحتها والبحث عن مصادرها"، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، كما ألقى عظة الذبيحة الإلهية انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح السادس.

تضمن اليوم أيضًا شرح الأب جورج لتاريخ كنيسة العائلة المقدسة، وأهميتها التاريخية، كما احتوى اللقاء على مجموعات العمل، والألعاب الجماعية.

شارك في اللقاء العديد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية من المرحلتين الإعدادية، والثانوية.

وتحت شعار "أما أنا فصلاة"، أقيمت فعاليات مؤتمر خدام خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وذلك في الفترة من العاشر، وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري، ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في المؤتمر إحدى عشر كنيسة، بحضور الأب جورج جميل، مرشد خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بالإسكندرية، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، كما شارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وخدام فرح وعطاء، من الكنائس المشاركة.

هدف المؤتمر إلى معايشة المشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة"، من خلال الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، الترانيم الروحية، التأملات الكتابية، السجود أمام القربان المقدس، المحاضرات التكوينية، ومجموعات العمل.

واحتوى المؤتمر أيضًا على 3 محاضرات تكوينية "أما أنا فصلاة"، "ودعوة موسى"، ألقاهما الأب يوحنا عادل، فيما ألقى الأب جورج جميل محاضرة حول "الخادم والأسرار".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مؤتمر دار القديس چيروم لشباب كاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا

"تاريخ العائلة المقدسة" فى لقاء لجمعية الشباب الكاثوليكى

الأنبا بشارة يلتقى اللجان المجتمعية لـ"أطفال سعداء"

"أخلاقيات الطب فى الحياة".. الكنيسة تناقش أبرز القضايا الطبية المعاصرة

الأنبا توماس عدلى يستقبل وفد مجلس أساقفة فرنسا بمُطرانيّة الجيزة

المطران عطا الله حنا: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب إنسانى

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار مرتينوس بابا روما

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة حزقيال بن بوزي النبى

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

مسار جديد.. خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز لمواجهة تحديات الطاقة العالمية

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟