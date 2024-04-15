الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"مارونية مصر" تحتفل بحلول الاثنين الثالث من زمن القيامة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الاثنين الثالث من زمن القيامة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد أعدَّ الله بحلمه الفائقِ ما كان قد أوحى به لخلاصِ جميعِ الأممِ كي يدومَ بكُلِّيَتِهِ مدى الدَّهر، ويُسَلَّمَ للأجيالِ كلّها. ولهذا فإنّ الرَبّ يسوع المسيحَ، الذي فيه يتمُّ وحيُ الله العلي بكاملِهِ، بعد أن كمَّلَ وأعلن بنفسِهِ البشارةَ التي كان الأنبياءُ قد وعدوا بها، أَمَرَ رسلَهُ وأعطاهم المواهبَ الإلهيَّة ليكرزوا بها على الجميعِ يُنبوعًا لكلِّ حقيقةٍ خلاصيّةٍ ونظامٍ أخلاقي.

ولقد تحقَّقَ ذلك بكلِّ أمانةٍ إمّا عن يَد الرسلِ الذين لم تكن كرازتهم الشفويّة ومثالهم ومؤسّساتهم سوى نتيجةً لأقوالِ الرّب يسوع المسيحِ أو لصُحبَتِه أو لأعماله أو لِما تعلَّموه بوحيٍ من الرُّوح القُدُس الذي به دوَّنوا بشارةَ الخلاص.

بَيد أنَّ الرسلَ تركوا خلفاء لهم الأساقفة "وسلَّموهم مكانتهم التعليميّة" لتظلَّ البشارةُ دائمًا تامّةً وحيّةً في الكنيسة. بناءً عليهِ أصبح التقليدُ المقدّسُ والكتابُ المقدّس في عهدَيه بمثابةِ مِرآة تتأمّل فيها الكنيسة، في غُربتها على الأرض، في الله الذي يَمنحها كلَّ شيء إلى أن تَصِلَ إلى معاينته كما هو وجهًا لوجه.

هذا التقليدُ الذي استلمناه مِن الرُّسل يتقدَّم في الكنيسة بمعونةِ الرُّوح القدس. فإدراكُ الأمورِ والأقوال المنقولة يَنمو إمّا بتأمُّلِ المؤمنين الذين يُردِّدونها في قلوبهم ودراستهم، وإمّا بتبصُّرِهِم الباطنيّ في الأمور الروحيّة التي يختبرون، وإمّا بكرازةِ أولئك الذين تسلَّموا، مع الخلافةِ الأسقفيّة، الموهبةَ الثابتةَ لتعليمِ الحقيقة. أي أنَّ الكنيسةَ تتوق باستمرارٍ، على مَرِّ الأجيال، إلى كمالِ الحقيقةِ الإلهيّةِ، إلى أن تَتمَّ فيها أقوال الله.

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر وعلي رأسها القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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