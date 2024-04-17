الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

احتفالات قبطية بذكرى وفاة القديس يواكيم جد المسيح

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة يواقيم البار والد العذراء وجد السيد المسيح، وبهذه قال السنكسار الكنسي إن في مثل اليوم تنيح الصديق يواقيم (سمي أيضا بوناخير وصادوق) والد السيدة العذراء مريم أم السيد المسيح بالجسد. وهذا كان من نسل داود من سبط يهوذا وهو ابن يوثام بن لعازر بن اليود الذي يصعد في النسب إلى سليمان بن داود الذي وعده الله أن نسله يملك علي بني إسرائيل إلى الأبد. هذا الصديق كانت زوجته عاقرا وبمداومته معها علي السؤال والطلبة من الله رزقهما ثمرة صالحة حلوة أشبعت كل أهل العالم ونزعت من أفواههم مرارة العبودية ولهذا استحق أن يدعي أبا للسيد المسيح من حيث التجسد العجيب الغريب. وبعد أن أقر الله عينيه بمولد السيدة وفرح قلبه قدم قربانه وزال عنه العار. وتنيح بسلام حيث كانت العذراء ابنة ثلاث سنين. 

مناسبات أخرى

وأيضا تحيي الكنيسة ذكرى نياحة القديس مقرفيوس في القرن السادس المسيحي أيام الإمبراطور جستنيان، كما تحيي الكنيسة أيضا ذكرى ظهور السيد المسيح لتوما الرسول وجاء ذلك حسبما ذكر السنكسار الكنسي في اليوم الثامن من القيامة المجيدة وذلك كما يقول الكتاب: "وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، أجاب توما وقال له: ربي والهي، قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا"، فالقديس توما عندما وضع يده في جنب الرب كادت تحترق يده من نار اللاهوت، وعندما اعترف بألوهيته برئت من ألم الاحتراق.

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