الأنبا إبراهام إسحاق يُرحب بالأمين العام المساعد الجديد لدائرة الكنائس الشرقية

أصدر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيان لتهنئة الأمين العام المساعد الجديد لدائرة الكنائس الشرقية بالفاتيكان

وقال في بيانه:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ المونسينيور فيلب شامبانيللي، الأمين العام المساعد الجديد لدائرة الكنائس الشرقية بالفاتيكان، الذي عُين من قبل قداسة البابا فرنسيس، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها له، حتى يوفقه الله في رسالته الجديدة، لخدمة أبناء الكنيسة الجامعة، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

وايضا قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له، بزيارة محبة لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم التهنئة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتبادل نيافة الأنبا عمانوئيل، وفضيلة الإمام الأكبر حديثًا وديًا، حيث قدم نيافته خالص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وعن الكنيسة الكاثوليكية، بعيد الفطر المبارك داعيًا أن يكون بالخير، والأمن، والأمان، والسلام على مصرنا الحبيبة، والمنطقة العربية، والعالم أجمع.

شكر و تقدير

وأعرب الإمام الأكبر عن الشكر، والتقدير لهذه الزيارة، مؤكدًا على الترابط الوطيد، والمودة، والمحبة المتبادلة بين أبناء الشعب المصري.

وفي ذات النطاق، أكد فضيلته على اعتزازه، وتقديره لقداسة البابا فرنسيس، الذي تربطه معه علاقة أخوة، ومودة، وعلى كل ما يبذل من جهد، لوقف العنف، وإحلال السلام.

جاء اللقاء في مقر إقامة فضيلة الإمام، بالقرنة الجديدة، غرب مدينة الأقصر.

كما التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، المجلس الرعوي، ومسؤولي، وأعضاء الأنشطة الخدمية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث استمع صاحب النيافة إلى آراء، ومقترحات الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع.

تضمن الاجتماع أيضًا بعض التوجيهات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة، من قبل الأنبا باسيليوس، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.