أعياد مسيحية 2024.. رحلة إيمانية عبر أشهر السنة
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 من شهر مايو المقبل، وهناك العديد من الاعياد القبطية المنتظرة في الفترة المتبقى في 2024 وتاتي كالاتي:
أعياد المسيحيين في شهر إبريل 2024
ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740
سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740
احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740
أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024
خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740
الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740
سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740
عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740
شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740
احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 17400
أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024
عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024
عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740
أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024
بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740
عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740
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أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024
النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024
بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741
هذا وتحتفل الكنيسة اليوم بمناسبات اخرى فتحيي الكنيسة ذكرى نياحة القديس مقرفيوس في القرن السادس المسيحي أيام الإمبراطور جستنيان، كما تحيي الكنيسة أيضا ذكرى ظهور السيد المسيح لتوما الرسول وجاء ذلك حسبما ذكر السنكسار الكنسي في اليوم الثامن من القيامة المجيدة وذلك كما يقول الكتاب: "وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، أجاب توما وقال له: ربي والهي، قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا"، فالقديس توما عندما وضع يده في جنب الرب كادت تحترق يده من نار اللاهوت، وعندما اعترف بألوهيته برئت من ألم الاحتراق.