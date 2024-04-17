أعياد مسيحية 2024.. رحلة إيمانية عبر أشهر السنة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 من شهر مايو المقبل، وهناك العديد من الاعياد القبطية المنتظرة في الفترة المتبقى في 2024 وتاتي كالاتي:

أعياد المسيحيين في شهر إبريل 2024

ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740

سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740

احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740

أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024

خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740

الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740

سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740

عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740

شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740

احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 17400

أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740

عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740

حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740

بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740

أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024

بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740

عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740

عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740

مع الاحتفال بصوم الميلاد المجيد.. تعرف على إجازات المسيحيين في 2024

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024

النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741

تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741

أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024

بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

هذا وتحتفل الكنيسة اليوم بمناسبات اخرى فتحيي الكنيسة ذكرى نياحة القديس مقرفيوس في القرن السادس المسيحي أيام الإمبراطور جستنيان، كما تحيي الكنيسة أيضا ذكرى ظهور السيد المسيح لتوما الرسول وجاء ذلك حسبما ذكر السنكسار الكنسي في اليوم الثامن من القيامة المجيدة وذلك كما يقول الكتاب: "وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، أجاب توما وقال له: ربي والهي، قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا"، فالقديس توما عندما وضع يده في جنب الرب كادت تحترق يده من نار اللاهوت، وعندما اعترف بألوهيته برئت من ألم الاحتراق.