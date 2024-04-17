الأنبا بشارة يترأس الرياضة الروحية للآباء المكونين بالكلية الإكليريكية بالمعادي

استضافت الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، للقيام بعمل رياضة روحية لآباء الإكليريكيّة.

دارت تأملات الرياضة حول: أهمية المذبح والإفخارستيا في حياة الكاهن، مقاييس الكاهن الناجح، كيفية اجتياز الأزمات التي يمر بها الكاهن، والبحث عن الأخوة في نص علاقة يوسف الصديق بإخواته (تك٣٧).

وفي نهاية الرياضة الروحية، شكر الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية نيافة الأنبا بشارة، على ما قدمه من كلمات محبة، لخير الأنفس.

كما التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، المجلس الرعوي، ومسؤولي، وأعضاء الأنشطة الخدمية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث استمع صاحب النيافة إلى آراء، ومقترحات الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع.

تضمن الاجتماع أيضًا بعض التوجيهات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة، من قبل الأنبا باسيليوس، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

وبرعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "صلاتي حياة وحياتي صلاة"، أقيمت فعاليات الرياضة الفصيحة، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس.

حضر الرياضة الفصيحة القمص مرقس لطفي، الأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، وتضمنت الأمسيات الروحية صلاة القداس الإلهي، والتأملات الكتابية، كما قدم كورال "قلب يسوع"، عددًا من الترانيم المتنوعة.

وألقى الأب مينا أنور الكومبونياني تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الصلاة كخبرة شخصية بين الله والإنسان"، متسائلًا: هل يمكنني أن أصلي وسط ضوضاء العالم؟.

واختتمت الرياضة الروحية بتكريم عشر أسر من أبناء الرعية، بمناسبة أعياد الأسرة.

