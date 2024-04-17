ليس نسطوريًا.. تعرف على سوء التفاهم الذى يتعرض له الأسقف مار مارى عمانوئيل بمصر

شهد الشارع الكنسي خلال الفترة الأقرب حالة اعتداء على أحد أشهر الوعاظ المسيحيين في العالم وهو المطران مار ماري عمانوئيل، راعي كنيسة الآشوريين في أستراليا.

سوء تفاهم متعلق بالأسقف

ويتعرض راعي كنيسة الراعي الصالح للمسيح الآشورية الأرثوذكسية الأسقف مار ماري عمانوئيل لحال من سوء التفاهم، إذ يري البعض أنه من الكنيسة الآشورية النسطورية المعروفة التي تتبع أفكار البطريرك القسطنطيني المحروم من فم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ رقم 24 والمعروف باسم كيرلس الكبير أو كيرلس عامود الدين و200 آخرين من كبار المطارنة والأساقفة حول العالم عام 431 في المجمع المسكوني الثالث في أفسس.

وحرمت الكنيسة البطريرك القسطنطينيّ نسطوريوس أو نسطور لتورطه في تعاليم مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس، تطعن في عقيدة التجسد الإلهي التي تعتبر ركيزة أساسية في الإيمان المسيحي.

إلا أنه من الكنيسة الأرثوذكسية الآشورية وهي كنيسة أخرى إذ أن المطران مار ماري عمانوئيل له تعليمات أرثوذكسيا سليما يشبه تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس غير الخلقدونية مثل كنيسة السريان الأرثوذكس وكنيسة الأحباش الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس وكنيسة الهنود الأرثوذكس وهي جميعًا كنائس غير خلقدونية.

لذا يرى في عظات الأسقف صورة البابا القديس كيرلس السادس بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة رقم 116 في تعداد بطاركة ورؤساء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وطالب المطران مار ماري عمانوئيل بعد حادث الاعتداء عليه الصلاة من أجل مرتكب الجريمة.

كما أصدرت كنيسة الراعي الصالح للمسيح بيانًا باللغة الإنجليزية في بيان يوضح تفاصيل الحالة الصحية للأسقف ماري عمانوئيل الذي تعرض للطعن: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تم نقل أسقفنا المحبوب المطران مار ماري عمانوئيل إلى المستشفى وحالته مستقرة. نطلب صلواتكم في هذا الوقت العصيب، كما نرجو من أساقفتنا وكهنتنا أن تصلوا من أجل الجاني، نطلب أن يغادر الجميع قاعة الكنيسة بسلام كما علمنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن نفعل".