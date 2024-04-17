المطران عطا الله حنا: من واجب كل انسان حر في هذا العالم الدفاع عن فلسطين

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نتسائل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه الجرائم المروعة بحق شعبنا الفلسطيني فمنذ وعد بلفور وحتى اليوم نكبات ونكسات واعتداءات وحروب استهدفت هذا الشعب والذي يريد ان يحيا بحرية وسلام في هذه الارض المقدسة.

كل انسان حر

واضاف: من واجب كل انسان حر في هذا العالم ان يدافع عن فلسطين وشعبها المظلوم فهذه هي قضية الانسانية كلها ولا يجوز التخاذل او التردد في الدفاع عن هذا الشعب والمطالبة بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.. نناشد ونطالب مجددا كافة المرجعيات الدينية والحقوقية والانسانية وسواها في عالمنا بضرورة ان تتحرك وان ترفع الصوت عاليا في مناصرة هذا الشعب وفي المطالبة بوقف العدوان الذي يتعرض له اهلنا في غزة.

وتابع: المدنيون وخاصة شريحة الاطفال هم الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب القذرة والتي تندرج في اطار ما يتعرض له الفلسطينيون من تآمر على قضيتهم العادلة.

كما اشار الى أن التدين شيء والتعصب والكراهية انما هي شيء اخر، ويحق لكل انسان ان ينتمي الى دينه وان يدافع عنه ولكن بعيدا عن الكراهية والتعصب والتطاول على الاخر المختلف في دينه ومعتقده، مضيفا: كن متدينا كما تشاء وانتمي الى دينك كما تريد ولكن لا تحول انتماءك هذا الى بث لسموم العنصرية والكراهية تجاه الاخر، فالبشر جميعا وان اختلفت اديانهم ومعتقداتهم انما ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله.

واردف: نحن في مجتمعاتنا العربية وفي هذه الارض المقدسة بشكل خاص نحن بحاجة الى الخطاب الذي يوحد ولا يفرق ونحن بحاجة الى الخطاب الذي يكرس ثقافة المحبة والاخوة الانسانية واحترام الاخر ونبذ الخطاب الذي يؤجج الفتن والتشرذم والكراهية في مجتمعنا.. ارضنا هي ارض مقدسة وهي ارض السلام ولتكن رسالتنا كفلسطينيين دوما رسالة المحبة والاخوة بعيدا عن البغضاء والكراهية.. يجب ان نكون موحدين في انتماءنا الانساني والوطني لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن شعبنا وقضيتنا وقدسنا ومقدساتنا.. اما اولئك الذين يعملون على تقسيمنا وتشتيتنا واثارة الفرقة في صفوفنا وبين ظهرانينا فهم لا يريدون الخير لشعبنا وقدسنا وقضيتنا العادلة.