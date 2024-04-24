البابا تواضروس يهنئ الرئيس وجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ٤٢.

وقال البابا في برقية التهنئة: إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية لاسترداد أرض سيناء الحبيبة، نتذكر ما دُفِعَ في سبيله من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية، وما زلنا نرى اليوم جهود الدولة المصرية للحفاظ على كل أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعد ما قُدِّم لحمايتها ومواجهة كل التحديات التي تواجهها.. نصلي أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.

وكان قد شارك قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الثلاثاء، في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء. حيث وضع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بحضور كبار رجال الدولة.