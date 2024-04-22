المارونية تقرأ جزءًا من مذكرات القديسة تيريزيا

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى الاثنين الرابع من زمن القيامة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية عبارة عن جزء من مخطوط السيرة الّذاتيّة للقدّيسة تيريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس وهي راهبة كرمليّة وجاء بها: في ليلة النور هذه (ليلة الميلاد بعمر الـ 14 سنة)، بدأت المرحلة الثالثة من حياتي، المرحلة الأجمل والأكثر امتلاءً من نِعَم السماء، مثل رُسُلِه، كان يمكنني أن أقول: "يا مُعَلِّم، تَعِبْنا طَوالَ اللَّيلِ ولَم نُصِبْ شَيئًا".

حتّى أنّه كان رحومًا معي أكثر منه مع تلاميذه، فأمسك الرّب يسوع الشِّباك بنفسه ورماها وسحبها مليئة بالسمك لقد جعلني صيّادة نفوس؛ فشعرت برغبة كبيرة في العمل على اهتداء الخطأة، كما أنّ صراخ الرّب يسوع على الصليب كان يدوّي أيضًا باستمرار في قلبي: "أَنا عَطْشان".

كانت هذه الكلمات تشعل في داخلي حماسة مجهولة وقويّة جدًّا كنت أريد أن أسقي حبيبي كما كنت أشعر بأنّ عطش النفوس يلتهمني.

بغية إثارة حماستي، أراني الربّ بأنّ رغباتي ممتعة بالنسبة إليه. سمعتُ عن مجرم كبير حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم مريعة، وكان كلّ شيء يدلّ على أنّه سيموت في الخطيئة. كنت أريد منعه من الذهاب إلى الجحيم مهما كلّف الأمر... كنت أشعر في أعماق قلبي بأنّه سيتمّ تلبية هذه الرغبات، لكن بغية اكتساب الشجاعة الكافية للاستمرار بالصلاة من أجل الخطأة، قلت لله إنّني متأكّدة من أنّه سيغفر للمسكين (برانزيني)، ومن أنّني سأصدّقه حتّى لو لم يعترف ولم يتلفّظ بأيّ كلمة ندم، وذلك نتيجة ثقتي الكبيرة برحمة الرّب يسوع اللامتناهية، لكنني كنت أطلب منه إشارة توبة لمواساتي فحسب.. تمّت الاستجابة حرفيًّا لصلاتي!

منذ هذه النعمة الفريدة من نوعها، بدأت رغبتي في إنقاذ النفوس تزداد يومًا بعد يوم؛ بدا لي أنّني أسمع الرّب يسوع يقول لي كما للمرأة السامريّة: "اِسْقيني!". كانت عملية تبادل للحبّ حقيقيّة؛ للنفوس، كنت أقدّم دم الرّب يسوع. وللرّب يسوع كنت أقدّم هذه النفوس نفسها التي أنعشتها قطرات الندى الإلهيّة.

بدا لي أنّني كنت أرويه، وكلّما كنت أسقيه، كلّما كان عطش نفسي المسكينة يزداد، وكان هذا العطش المتّقد الذي يشعرني به بمثابة شراب محبّته اللذيذ.