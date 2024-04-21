"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي يواكيم في رهبانية خدام مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي يواكيم من سيينا الراهب في رهبانية خدام مريم.

وطرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها وُلِدَ تشيارومونتي بيليكاني في سيينا عام 1258 وانضمت هذه العائلة لاحقًا إلى عائلة بيكولوميني، وأخذت أيضًا لقبهم.

وهو سليل إحدى أنبل العائلات في مدينة توسكانا، وُلد وقضى جزءًا من حياته هنا. عندما كان شابًا، كان مخلصًا ومكرماً بشكل خاص للسيدة العذراء مريم: كانت سعادته الكبرى هي صلاة السلام عليك يا مريم أمام صورة العذراء مريم سيدة الأحزان، كان معروفًا أيضًا منذ سن مبكرة بحساسيته الشديدة تجاه محنة الفقراء. كان يعطيهم ملابسه ويتصدق عليهم بانتظام. أنه في سن الرابعة عشرة رأى في المنام السيدة العذراء مريم وقالت له تعال يا أحلى ابن؛ أعلم جيدًا مدى حبك لي، اخترتك لخدمتي إلى الأبد." فدخل رهبانية خدام مريم في سن الرابعة عشرة، كأخ علماني، هذه العائلة الرهبانية، المؤلفة من كهنة وإخوة علمانيين، كانت تهدف إلى تمجيد مريم العذراء وخدمتها.

وقد استقبله شخصياً القديس فيليب بينيزي، رئيس الدير العام آنذاك، لأنه - وفقاً لدساتير الرهبنة نفسها - لم يكن من الممكن قبوله بسبب صغر سنه. عند قبوله، تم تغيير اسمه من كيارامونتي إلى يواكيم. أمضى حياته كلها في دير خدام مريم في سيينا، واتخذ اسم يواكيم بدافع التواضع رفض أن يصبح كاهناً، على الرغم من أنه كان يحب خدمة القداس وأحياناً كان يسقط في النشوة الروحية (حالة إنخطاف روحي) أثناء الاحتفال بالذبيحة المقدسة.

كان دير خدام مريم في سيينا مشهورًا بالتزام رهبانه الصارم وبسالتهم نقل إلينا كاتب سيرته القديمة حادثة تميز حياته بأكملها. في إحدى الليالي،بينما كان في طريقه مع الأخ أكويستو من أريتسو ، توقف بسبب المطر المستمر في دار العجزة، وجد يواكيم نفسه بالصدفة بجوار مريض بالصرع. وإذ أراد أن يشارك المريض آلامه تمامًا، قدم نفسه للرب وطلب من السيد المسيح أن يُشفى المريض ويصيبه مرضه. ولما سمع رغبته، شفي المريض في هذه اللحظة، وأصيب هو بذات المرض. يقدم الكاهن نفسه قربانًا لله خلال الذبيحة الإفخارستية، كما قدم يواكيم نفسه للآب من أجل المريض. لقد بذل المسيح حياته من أجل الجميع، لذلك لم يتردد هذا الرجل المتدين، بلفتته الخاصة، في بذل حياته من أجل الآخرين. فقد ميز نفسه قبل كل شيء بتواضعه وطاعته وتأمله، المتجه في قلبه إلى تحقيق إرادة الرب. وعندما انتشرت أخبار قداسة يواكيم خارج الدير، طلب نقله إلى بيت آخر لتجنب الشهرة.