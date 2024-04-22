الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يتسلم الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يتسلم اليوم الإثنين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهادة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر جامعة الدول العربية.

واطلق مركز الكنيسة الإعلامي بثا مباشرا لمراسم تسلم البابا تواضروس لشهادة الدكتوراة الفخرية. 

البابا يستقبل وزير الشباب

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأحد، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.


نقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه.


كما طلب سيادته من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.

شهد البابا تواضروس الثاني، فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال المكتب البابوي للمشروعات، وثيقة توعوية جديدة خاصة بمخاطر زواج الأقارب، والمبادرة المعبرة عنها والتي تحمل شعار "كمل الزغروطة - خلي الفرحة تكمل".

شهد إطلاق الوثيقة ممثلو شركاء المبادرة وهم وزارات الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤسستا "مصر بلا مرض"، و"فاهم" للدعم النفسي.

كما حضر حفل إطلاق الوثيقة، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، وعدد من المسؤولين، والسفراء رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وتهدف المبادرة إلى تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، من خلال تجنب زواج الأقارب، مما يسهم في حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلًا. لذا رفعت المبادرة شعار: "صحة الأسرة المصرية = صحة المجتمع".

وتضمن برنامج الحفل كلمة للسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، أشارت خلالها إلى المحاور التي يعمل فيها المكتب البابوي منذ إنشائه عام ٢٠١٣ وهي التعليم، الصحة، وتمكين المرأة، والمبادرات التي أطلقها المكتب لتوعية المجتمع بالموضوعات المختلفة.

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارا بابويا بنقل الأنبا سوريال من الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية للخدمة في الكلية الإكليريكية في نيوجرسي اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني اسة البابا تواضروس الثاني البابا البابا تواضروس الثاني 70 عام ا ميلاد البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

صورة وتعليق.. مغارة القديسة مريم المصرية في برية الأردن

كنيسة الروم الأرثوذكس تُكرم القديسة مريم المصرية.. نور التوبة في ظلمة الخطيئة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أندريس هيبرنون الفرنسيسكاني

"البيزنطية" تحتفل بذكرى القديس أنسِلم الأسقف ومعلّم الكنيسة

"المارونية" تحتفل بذكرى القديس الشهيد يانواريوس

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى مار أنسلموس المعترف

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي يواكيم في رهبانية خدام مريم

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

نيابة النقض توصى بإعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل