بث مباشر.. البابا تواضروس يتسلم الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم

يتسلم اليوم الإثنين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهادة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقر جامعة الدول العربية.

واطلق مركز الكنيسة الإعلامي بثا مباشرا لمراسم تسلم البابا تواضروس لشهادة الدكتوراة الفخرية.

البابا يستقبل وزير الشباب

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأحد، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.



نقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه.



كما طلب سيادته من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.

شهد البابا تواضروس الثاني، فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال المكتب البابوي للمشروعات، وثيقة توعوية جديدة خاصة بمخاطر زواج الأقارب، والمبادرة المعبرة عنها والتي تحمل شعار "كمل الزغروطة - خلي الفرحة تكمل".

شهد إطلاق الوثيقة ممثلو شركاء المبادرة وهم وزارات الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤسستا "مصر بلا مرض"، و"فاهم" للدعم النفسي.

كما حضر حفل إطلاق الوثيقة، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، وعدد من المسؤولين، والسفراء رجال الأعمال والشخصيات العامة.

وتهدف المبادرة إلى تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، من خلال تجنب زواج الأقارب، مما يسهم في حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلًا. لذا رفعت المبادرة شعار: "صحة الأسرة المصرية = صحة المجتمع".

وتضمن برنامج الحفل كلمة للسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، أشارت خلالها إلى المحاور التي يعمل فيها المكتب البابوي منذ إنشائه عام ٢٠١٣ وهي التعليم، الصحة، وتمكين المرأة، والمبادرات التي أطلقها المكتب لتوعية المجتمع بالموضوعات المختلفة.