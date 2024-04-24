الأربعاء 24 أبريل 2024
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الكرازة

الأنبا مرقس يستقبل "باخوم" في ثاني أيام رياضة الصوم الأربعيني بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في ثاني أيام رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية قلب يسوع، بالقوصية.

جاء ذلك بحضور بعض الآباء الكهنة، حيث بدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية، قدمها كورال الماء الحي، التابع للكاتدرائية، ثم قام الأنبا مرقس بالترحيب بالأنبا باخوم.

وتأمل النائب البطريركي في عظته الروحية حول السر الثالث من أسرار الألم: تكليل يسوع بإكليل الشوك"، مقدمًا شرحًا موجزًا عن السرين الأولين (يسوع يصلي في البستان، وجلدات الرب يسوع).

وأوضح نيافة المطران معنى تكليل يسوع بالشوك، قائلًا: يسوع كان يصلب أفكاره، حتى يقبل بطاعة أن يخلص الإنسان، ويحافظ على كرامة أبناء الله.

كذلك، تحدث صاحب النيافة عن العلاقة الوثيقة بين أسرار الألم، وثمار الروح القدس، مؤكدًا أن ثمرة الروح في إكليل الشوك هي الوصول إلى نعمة العفاف، الذي هو قمة ثمار الروح، التي تقود الإنسان إلى معنى التحكم في ذاته، وإدارة حياته.  

في ختام العظة، دعا الأب المطران جميع الحاضرين إلى الصلاة، وطلب نعمة العفاف، حتى تتجدد أفكارهم، وتتقدس حياتهم.

كما استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، في بداية رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية قلب يسوع، بالقوصية.

وفي بداية اليوم، قدم كورال الماء الحي، التابع للكاتدرائية عددًا من الترانيم الروحية، ثم رحب الأنبا مرقس بالأنبا دانيال، الذي تحدث في عظته حول "الآباء: إبراهيم وإسحق ويعقوب كرمز للثالوث القدوس".

وركز نيافة الأنبا دانيال على حياة إسحق من خلال النص الكتابي (تكوين ٢٦ / ٢٣ - ٢٥)، حيث تناول بالشرح المعاني الروحية للمذبح، والخيمة، والبئر، في حياة إسحق، تجاه مسيرته الإيمانية الفريدة مع الرب.

ودعا صاحب النيافة جميع الحاضرين أن يكون المذبح العائلي أولى اهتمام العائلة في تربية الأبناء، ومن ثم الوعي باحتياجات الخيمة الأسرية، والثقة في تدبير الله لكافة الاحتياجات المادية.

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