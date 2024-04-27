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الكرازة

موعد احتفال الكنيسة باثنين البصخة.. وتعرف على أحداثه

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنيسة بأثنين البصخة المقدسة والذي يحل في أسبوع الألام 2024.

موعد احتفال الكنيسة بأثنين البصخة

نعرض للقراء موعد احتفال الكنيسة بأثنين البصخة حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين 29 أبريل، بالبصخة المقدسة والمعروف كنسيًا بإثنين السلطان من أسبوع الآلام والذي يستمر حتى الجمعة الحزينة. 

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 إقامة للقداسات الإلهية

لا تقام قداسات في أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك لأنه حسب شريعة العهد القديم كانوا يشترون خروف الفصح في اليوم العاشر من الشهر ويحفظونه عندهم 3 أيام ثم يذبحونه في اليوم الرابع عشر، وكان أحد الشعانين الذي دخل فيه المخلص أورشليم يوافق 10 نيسان وبقي هناك حتي يوم الخميس الموافق 14نيسان وهو يوم ذبح خروف الفصح، وكما أن خروف الفصح كان رمزًا للسيد المسيح حمل الله الذي رفع خطايا العالم حيث قدم جسده ودمه لتلاميذه.

ولاتصلي الكنيسة بالأجبية كعادتها في أيام البصخة لأنها مليئة بالمزامير التي تحوي نبوات عن رب المجد من ميلاده حتي صعوده، وبما أن الكنيسة تتفرغ تمامًا لآلام رب المجد فلهذا أختارت منها ما يناسب أحداث سواعي البصخة ورتبت أستعمالها قبل قراءة الإنجيل في كل ساعة ووضعت تسبحة ” ثوك تيه تي جوم ” 12 مرة في كل ساعة بدلا من المزامير.


قصته

وترجع قصة إثنين البصخة والمعروفة بيوم السلطان هى ذكرى خروج السيد المسيح من بيت عنيا قاصدا الهيكل، وفي طريقه مر بشجرة التين غير المثمرة فلعنها، وهى شجرة كانت ترمز للشعب اليهودى وتمثل رذيلة الرياء حيث لها المظهر وليس فيها ثمر، وبعدما دخل الهيكل قام بتطهيره من العبادة الشكلية والربح المادي ثم أخذ يعلم، وذلك رمز على أن يكون المكان بيتا لله والدين وليس للتجارة.

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حيث إن الشجرة الملعونة كانت ترمز للأمة اليهودية آنذاك وهي بلا ثمار، وأيضًا طرد السيد المسيح للباعة من الهيكل هدد المصالح الأقتصادية للكهنة. لذلك تآمر روؤساء الكهنة بحسب ما ذكر الكتاب المقدس لأن يمسكوه ويقتلوه لكنهم خشوا من رد فعل الشعب اليهودي الذي كان قد استقبل المسيح صباح يوم أحد الشعانين استقبال الملوك حاملين السعف والأغصان ومفترشين الأقمصة على الطريق.

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